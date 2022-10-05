藝術家錯愕優選作品一路遭倒置 宜蘭文化局道歉

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藝術家歐立婷日前出席「2022宜蘭獎」頒獎典禮暨展覽開幕，發現自己獲得優選的作品「之間VI」被倒置（圖），就連畫冊和簡報照片也被倒置，宜蘭縣政府文化局對於疏失深感抱歉。（宜蘭縣政府文化局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月5日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）藝術家歐立婷日前出席「宜蘭獎」頒獎典禮暨展覽開幕，發現自己獲得優選的作品被倒置，連畫冊和簡報照片也被倒置，更證實評審過程中，作品都是處於倒置狀態；宜蘭縣政府文化局今天表示，深感抱歉。

歐立婷在臉書（Facebook）表示，收到宜蘭縣政府文化局寄來的「2022宜蘭獎」頒獎典禮邀請卡，她的作品「之間VI」在這次競賽獲得優選並參與展出；1日下午抵達宜蘭縣立文化中心展覽現場，看見作品被倒置在台座上，當下只有錯愕，第一時間想著立刻聯絡工作人員將作品擺回原樣，將作品復原後，現場工作人員拍了照，表示會將此事往上呈報。

歐立婷指出，回到典禮現場，一邊翻閱著報到時領取的畫冊，又是另一個錯愕，畫冊上的照片，作品也是倒置的，這時覺得事情有些不對勁，直到上台受獎時，簡報撥映的畫面，作品也是倒置的，一個念頭浮現，難道評審過程中作品都是處於倒置狀態嗎？

歐立婷說，活動結束後工作人員證實此事，作品從複審一開始就不是以正確方式擺放，所以後續的攝影和布展也都這樣放置；投件的報名表，檢附了各種正確角度的作品照，送件複審的作品箱上也貼有作品照標籤，為什麼還會出現這樣的嚴重疏失？

歐立婷表示，她想知道過程中究竟哪個環節出問題，發送郵件給主辦單位，希望能嚴肅看待此事，並給予正式回應，昨天一早接到來電，對方表示會將正確作品資料送予評審，並開會討論後續處理程序，事件還在進行中，她等待著進一步回覆，她知道如果不公開處理，就是默許了這類事情在未來繼續發生。

文化局表示，由於今年收件人員剛接任此項業務，經驗不足，擺放時也未再核對原送件相片，致使作品倒置。

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文化局指出，當創作者反映後，隨即聯絡3名評審並傳送正確及倒置照片，今天再聯繫上2名評審，並確認在評選立體造型過程中，已對作品進行正反面各角度審視，不影響公正的評審結果，現正積極持續聯繫另1名評審，並將3名評審回覆主動向創作者說明，至於展覽現場部分則立即提供所需材料，由創作者將展場作品正確擺放。

文化局表示，針對相關疏失於4日以電話向創作者致歉，及說明後續處理方式，畫冊也將進行抽換更正，未來針對收件及布置等事宜，會更嚴格審核把關，確實核對送件參賽作品相片，以最佳視覺效果呈現供委員評分，避免類似情事再度發生。（編輯：陳仁華）1111005