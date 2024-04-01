復興商工美展首獎作品逾半用AI 學生道歉記小過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北1日電）復興商工師生美展首獎作品使用人工智慧（AI）繪圖。校長表示，已請這名學生還原繪圖過程，逾半都有運用AI。這名學生道歉，將記小過處分，但也擔心其承受輿論壓力將持續關心。

新北市復興商工師生美展首獎作品「大鬧龍宮」遭質疑運用AI繪圖，引發軒然大波，作者連請3天假後到校說明並承認錯用AI輔助，校方昨天深夜透過社群網站臉書（Facebook）宣布取消作者的首獎資格。

復興商工校長陳效宗今天告訴中央社記者，依照教務處公布師生美展辦法規範，如果得獎作品經舉證評定為抄襲或仿冒，將取消獎項並依校規懲處，將依規定記這名學生小過。

陳效宗說，這名學生平時繪圖能力很好、也非常認真，因此儘管初審與複審時都有老師疑惑「這樣的技術是否真的由學生畫出來」，但指導老師指證，常看見這名學生認真用iPad（蘋果平板電腦）作畫、也都有進度，因此大家還是相信這名學生表現。

他表示，昨天請這名學生到校重新展現創作過程，包括他、多名主任與2名專業電繪老師與這名學生討論3個多小時，老師逐一釐清圖檔來源與這名學生作畫過程，發現這名學生認知與學校規範有差異，例如這名學生認為有些圖像可以用AI合成、後續再填顏色，或到網路取用圖像，以AI生成、重製再畫出來，整個作品有一半以上透過AI進行。

陳效宗說，昨天已教導這名學生正確觀念，後來這名學生也在家長陪同下道歉。

他表示，校內比賽規範學生不要用AI，就是希望學生透過觀察與手腦應用展現原創價值。既然這名學生違反規定，學校就要教導，但學校以教育為念，允許學生犯錯，現在很擔心這名學生面對排山倒海輿論壓力，學校會繼續關注這名學生、導正觀念，也會鼓勵繼續發揮。

陳效宗指出，事件發生時，校方也很希望可以趕快聯繫這名學生確認，但這名學生剛好連續3天沒到學校，學校無法未審先判，且站在教育立場，一定要聆聽這名學生說法，也要讓這名學生知道哪裡不對。

至於傳出吹哨者學生被記過、或被要求寫「事件經過處理報告表」，陳效宗說，學生在網路發言，生輔組有提醒留言要小心、注意法制概念，不要在網路上留下批評謾罵等不恰當言論，沒人因此被記過；至於「事實經過報告書」，是約談學生自述人事時地物，以達到提醒作用。

新北市教育局表示，因應AI技術運用逐漸廣泛，教育局將提醒學校，並於校長及主任相關會議上宣導辦理各項競賽應視不同計畫性質需求詳列相關技術運用條件，包含參賽資格、能否使用AI技術及違反比賽規定的淘汰機制等，以維比賽公平性；另在評選階段，應納入相關領域專業委員參與評選，並善用AI檢測工具，加強評選嚴謹度。

教育局指出，校方提醒學生在網路討論此事時應注意網路禮儀，沒有說要記過處分，學生應為誤解，教育局已責成校方應妥善進行師生溝通，以關心或鼓勵方式代替責備，避免造成誤會。（編輯：戴光育）1130401