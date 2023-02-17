AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

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在Midjourney輸入中央社英文寫法Central News Agency後產生的結果。（圖取自Discord網頁discord.com）

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（中央社網站17日電）作家吳淡如日前使用AI繪圖工具Midjourney作畫引發討論，國外也曾有人使用Midjourney製作圖像參加藝術競賽，最終奪下大獎招致批評。現代科技日新月異，Midjourney的出現大幅降低人們用電腦製圖的門檻，然而為何讓部分藝術家產生疑慮，以下整理相關資訊帶讀者了解：

什麼是Midjourney？

Midjourney是一款「AI繪圖程式」，使用者無需學會高超的繪畫技巧或電腦技術，只需輸入幾個關鍵字，短時間內就可以生成圖像，不但效率高，畫面也相當精緻。

雖然輸入任何關鍵字都能生成圖片，但若想生成特定風格、構圖的圖像，使用者必須在關鍵字描述上多下功夫，就像是施放法術前要「詠唱」咒語一般，因此網友也打趣稱擅於使用AI繪圖的人「詠唱師」。

怎麼用Midjourney製圖？

Midjourney目前僅在社群平台Discord上發布測試版，使用者加入Midjourney的Discord頻道後就可以進行製圖。

使用者先要在留言區輸入/imagine指令，之後便可隨意輸入關鍵字，可以是數個詞彙或是句子，輸入完系統就會根據關鍵字生成4張圖片，讓使用者再進行調整。

調整欄位共有9個按鈕，V代表變化variation，數字則代表第幾張圖，使用者按下按鈕後，系統就會依據相對應的圖片進行運算，並再生成4張新的圖片。等使用者找到心目中的圖像後，就可按下英文字母U為首的按鈕放大單張圖片。另外最右邊的按鈕則是讓系統重新運算。

使用者先要在留言區輸入/imagine指令，之後便可隨意輸入關鍵字生成圖片。（圖取自Discord網頁discord.com）

生成出來的圖片可以進行微調，圖片編號如圖所示。（圖取自Discord網頁discord.com）

Midjourney做出來的圖版權歸誰？

若使用者為Midjourney的付費會員，則擁有自己生成的圖片的所有權，可以複製、再製、公開展示、商業用途等。免費使用的會員則不具有上述權利。每位使用者有25張免費繪圖的額度，之後便需要付費。

Midjourney有什麼爭議？

吳淡如日前在臉出貼出Midjourney生成圖，並以「電腦繪圖」稱呼，引發許多網友討論，不少人認為「AI繪圖」不等於電繪。

此外，跟許多人工智慧工具相似，Midjourney進行機器學習的資料來源也是網路，這也引發Midjourney抄襲的爭議。

今年1月，3位藝術家向AI繪圖公司Stability AI、Midjourney及DeviantArt提起訴訟，主張它們未告知原作者，就擅自使用他們的作品訓練AI，侵犯上百萬藝術家的權利。目前官司還在進行中。

還有其他AI製圖工具嗎？

除了Midjourney外，網路上還有許多的AI繪圖程式，像是Disco Diffusion、DALL·E 2、DeepAI等等。使用方式與Midjouney類似，都是依據使用者輸入的關鍵字進行運算，但後續的編輯功能略有不同。

DALL·E 2除了生成4張圖外，使用者還可以更細緻的去掉畫面中某一物件，還可以延伸畫面，加入更多內容。Deep AI的介面則較為簡單，生成圖片後可選擇系統提供的數種畫面風格進行編輯。

AI工具串聯使用

如今不但聊天機器人ChatGPT可以產出文字內容、Midjourney等工具製作圖像，還有製作動畫、影片、音訊等各式各樣的AI工具，也因此有人開始嘗試使用多個AI工具完成一個作品。

推特上有網友發揮創意，用Midjourney生成美國原住民女子圖像，丟進AI影片中生成影片，再透過機器人ChatGPT生出台詞，完成一部講述美國原住民歷史的短片。（編輯：林傑立）1120217