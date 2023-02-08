挑戰谷歌 微軟搜尋引擎Bing將整合ChatGPT技術

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（中央社美國華盛頓州雷孟7日綜合外電報導）微軟搜尋引擎Bing長期處於劣勢，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）今天表示，未來Bing將整合以語言為基礎的人工智慧功能，且宣稱線上搜尋已進入新時代。

根據法新社和路透社報導，納德拉今天在發表會上說，「這是搜尋引擎的新紀元…競賽從今開始」。藉由運用聊天機器人ChatGPT團隊研發的技術，希望能對主宰搜尋引擎市場20多年的谷歌（Google）形成前所未有的挑戰。

聊天機器人ChatGPT引發人工智慧（AI）熱潮，測試機器人能力的使用者超過1億。論文、演講、法律考試在幾秒內就可得到結果，這讓教育工作者與學校當局相當震驚，擔心出現作弊問題。

微軟希望利用ChatGPT的技術加強Bing，徹底更新線上搜尋引擎，也就是對查詢提供多重來源的現有答案，而非僅是提供常見的外部網站連結清單。

微軟消費者行銷長梅迪（Yusuf Mehdi）表示，新的搜尋引擎Bing是「你的網路AI機器人」，新版本已在有限的桌機上供人預覽，未來數週內即可見於行動裝置。

梅迪表示，「我們將AI應用於核心搜尋排序引擎，搜尋結果關聯性獲得20多年來最大的提升。」

梅迪同時指出，新的Bing將由AI驅動，在下一代新的「大型語言模型」上運作，會比ChatGPT更強大。聊天機器人將協助使用者更易優化查詢內容，提供關聯性更高、更新的結果，甚至能讓購物變得更容易。

去年，隨著ChatGPT的發布，「生成式AI」幾乎可創造任何文本或圖像，它對提問表現出類似人類的反應，讓人們重新思考行銷、論文撰寫或新聞傳播的方式，甚至如何在網路上檢索新訊息。

總部位於加州的新創公司OpenAI成立於2015年，研發出ChatGPT，微軟在2019年投資10億美元（約新台幣300億元），最近也簽下數十億美元新約，其他投資人包括電動大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

搜尋引擎一直是Google的搖錢樹，挑戰Google幾乎是無法想像，直到ChatGPT在2個月前浮上檯面。

去年12月31日截止的季度，Alphabet公布Google搜尋與其他業務的營收達426億美元，微軟的搜尋與新聞廣告營收則是32億美元。

根據報導，Google認為ChatGPT的重大成功是「紅色警訊」，它們重組團隊，腦力激盪希望能對此迅速回應，同時也加快AI的研發腳步。

Google對預期外對手的出現顯然嚇一跳，它們6日搶在微軟發布聲明前，對外表示將推出自家的ChatGPT版本Bard。Bard同樣可根據需求近乎即時提供答案。

中國搜尋引擎巨擘百度，昨天也表示將發表AI聊天機器人「文心一言」（Ernie Bot），不過日期未定。

Google已將更多對話式技術整合於搜尋引擎，像是對經常出現搜尋需求的問題，提供易於點選的答案。

在發表ChatGPT之前，OpenAI的Dall-E 2已讓科技迷們讚賞不已，Dall-E 2是一種透過簡單指令，即可創造數位影像的軟體。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120208