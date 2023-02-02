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AI聊天機器人ChatGPT 用戶數成長速度創紀錄

2023/2/2 15:52（2/2 16:52 更新）
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熱門AI聊天機器人ChatGPT推出短短2個月，估1月月活躍用戶達1億，成為史上成長最快的應用程式。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
熱門AI聊天機器人ChatGPT推出短短2個月，估1月月活躍用戶達1億，成為史上成長最快的應用程式。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約1日綜合外電報導）根據瑞士銀行集團今天公布的研究，開發公司OpenAI打造的熱門AI聊天機器人ChatGPT推出短短2個月，估計1月月活躍用戶達到1億，使其成為史上成長最快的消費者應用程式。

路透社報導，瑞士銀行集團（UBS）的報告援引分析公司Similarweb的數據指出，1月平均每天約有1300萬獨立訪客使用ChatGPT，是去年12月的兩倍多。

根據App資料分析業者Sensor Tower的數據，TikTok在全球推出後花了約9個月時間達到1億用戶，Instagram則用了2年半的時間。

ChatGPT可依提示字元生成文字、散文、笑話甚至詩歌。OpenAI是一家由微軟公司（Microsoft Corp）支持的私人公司，於去年11月下旬開放用戶免費試用。

OpenAI宣布收取月費20美元，首先僅在美國推出。OpenAI表示，將提供更穩定、更快速的服務，並有機會率先嘗試新功能。

分析師認為，ChatGPT推出後迅速掀起熱潮，將讓OpenAI相對於其他AI公司具有搶占先機的優勢。使用率不斷成長，雖然給OpenAI帶來龐大的運算成本，但也提供有價值的回饋來幫助訓練聊天機器人的回應。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1120202

#ChatGPT
#聊天機器人
#瑞士銀行集團
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