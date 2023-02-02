報告：美企投資中國AI產業 6年金額達402億美元

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國研究機構的報告今天指出，2015至2021年間，包括英特爾與高通投資部門在內的美國投資者，占中國人工智慧（AI）產業投資的近1/5。

路透社報導，時值美國對人工智慧、量子科技與半導體投資審查日益嚴格之際，喬治城大學（Georgetown University）「安全與新興科技中心」（CSET）發布的報告顯示，167名美國投資者參與了401筆交易，約占這段期間對中國人工智慧產業投資的17%。這些交易代表著402億美元（約新台幣1.2兆元）的投資總額，相當於中國人工智慧產業6年期間籌資的37%。

報告指出，高通風險投資（Qualcomm Ventures）與英特爾資本（Intel Capital）分別參與了13筆與11筆對中國人工智慧企業的投資。紀源資本（GGV Capital）在該領域的投資達43筆，領先其它美國企業。

美國政府今年預料將發布一項行政命令，限制部分美國對敏感中國科技產業的部分投資。華盛頓鷹派人士指責美國投資者將資本與具價值的專業知識移轉給中企，有提升北京軍事能力的疑慮。

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CSET的報告指出，美國投資者金沙江創投（GSR Ventures）與中國科大訊飛共同投資了一間中國人工智慧公司，但科大訊飛先前已被列入貿易黑名單。此外，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）與萬向美國健保（Wanxiang American Healthcare）投資部門則是與中國的商湯科技共同投資中國的人工智慧企業，主打人臉辨識的商湯科技後來也被列入同一貿易黑名單內。

科大訊飛與商湯科技皆因涉嫌參與鎮壓維吾爾穆斯林有關的侵犯人權行為，在2019年被列入黑名單，這等於禁止它們接收美國技術的出口。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120202