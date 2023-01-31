更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／舔醬油瓶口、亂抹口水 日本迴轉壽司現惡作劇店家報警
首頁 / 國際

美國公布2022惡名市場名單 蝦皮淘寶等盜版猖獗再入列

2023/1/31 18:07（1/31 18:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國30日公布去惡名市場名單，點名微信、蝦皮、淘寶等電子商務平台。圖為校園徵才的蝦皮攤位。（中央社檔案照片）
美國30日公布去惡名市場名單，點名微信、蝦皮、淘寶等電子商務平台。圖為校園徵才的蝦皮攤位。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）美國貿易代表署今天公布2022年惡名市場名單，點名中國、越南、印度、菲律賓在內的18國33個實體市場與39個網路市場，其中微信、速賣通、蝦皮、淘寶等電子商務平台再度被點名。

美國貿易代表署（USTR）今天公布2022年仿冒與盜版惡名市場（notorious markets）名單。貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，仿冒與盜版商品交易損害美國勞工經濟安全，破壞制訂公平與包容性貿易政策工作。惡名昭彰市場名單是一個重要工具，可以敦促私營部門與美國貿易夥伴採取行動打擊這些有害行為。

這次被納入名單包括39個網路市場與33個實體市場，這些市場從事或協助大量商標仿冒或版權盜版活動，包括微信電子商務生態系統（Wechat “Weixin” E-Commerce Ecosystem）再次被列為中國最大仿冒商品平台之一。隸屬於阿里巴巴集團的速賣通（Aliexpress）、百度網盤、敦煌網、拼多多和淘寶今年依然榜上有名。

報告指出，過去一年，世界持續面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但像是中國新陽廣場市場、白雲世界皮具貿易中心等仍有部分有問題的商家開業；但隨著政府取消對旅遊與往來的限制，導致一些以公開銷售仿冒商品聞名的市場重新開張，例如中國五愛市場與馬來西亞茨廠街市場。

報告也提到，疫情期間許多商品賣家從實體店轉向電子商務平台，並利用實體店面完成線上銷售；仿冒商品的網路賣家一直努力規避政府與電子商務平台建立的防偽流程與系統，利用社群媒體廣告等。此外，儘管疫情大流行造成貿易中斷，導致中國等以生產仿冒商品著稱的國家出口減緩，但在某些情況下，這已被仿冒商品的本地化抵銷。

在提到蝦皮時，報告指出，蝦皮的一些平台假貨數量極多，但台灣蝦皮與越南蝦皮似乎是和權利持有人有更好互動並是加強打假工作的積極例子；但一些權利持有人指出，這些平台也存在假貨。蝦皮去年為新品牌保護入門網站開啟試點，加強與權利持有人互動，權利持有人也敦促蝦皮完善對賣家審核程序。（編輯：黃自強/陳惠珍）1120131

#蝦皮
#淘寶
#美國
延伸閱讀
TikTok執行長周受資3月赴美國會作證 共和黨關切安全隱私跨國企業發俄羅斯財上榜中企最多 嬌生雀巢也挨批馬雲1個月內2度會晤泰國首富謝國民 合作傳言甚囂塵上經部：未開放中國製螺螄粉進口 實體通路及電商立即下架中國山寨iPhone零配件竄全台 警教如何自保
戴琪
拜登將與非洲49國代表會談 中國議題成隱形焦點戴琪：盼檢討非洲成長暨機會法 促進對非投資
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族