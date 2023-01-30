馬雲1個月內2度會晤泰國首富謝國民 合作傳言甚囂塵上

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阿里巴巴創辦人馬雲（左）傳出在香港與泰國首富謝國民（右）1個月內2次會面。（左圖中新社、右圖中央社檔案照片）

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）阿里巴巴創辦人馬雲淡出經營並被螞蟻集團切割後，仍忙著與海外金融人士、企業家碰面。農曆新年，馬雲傳出在香港與泰國首富謝國民碰面，且1個月內2次會晤，合作傳言甚囂塵上。

香港經濟日報報導，馬雲1月中下旬從東南亞返抵香港後，低調在當地過新年，期間除了和香港財金界重要人士碰面外，也和泰國首富、正大集團（Charoen Pokphand Group）資深董事長謝國民及擔任正大行政總裁的三兒子謝鎔仁會面。會面結束後，馬雲安排馬雲公益基金會國際項目執行秘書長為謝國民父子送行。

根據富比士（Forbes）於2022年發布的泰國富豪榜，謝國民及其家族以265億美元（約新台幣7980億元）的身家，名列首位。

馬雲曾於1月初造訪泰國曼谷，且專程赴正大集團拜訪，當時由謝國民親自接待。遊泰期間，由謝國民的長子、正大董事長謝吉人夫婦陪同。時隔不到1個月，兩人再度會面，合作傳言甚囂塵上。

在中國科技監管打擊下，馬雲過去2年多幾乎消失在螢光幕前，首富人生轉趨低調、淡出舞台。近期雖然多次被外界目擊出現在公開場合，然而作風轉為沉穩，近期在香港的行事也更加謹慎。

報導提到，正大集團曾在2016年底與阿里巴巴、螞蟻科技集團簽訂三方協議，在農業、電商、金融、物流、零售等領域合作，當時螞蟻集團宣布投資正大旗下泰國支付商Ascend Money展開戰略投資，打造泰國版「支付寶」。

此外，正大集團和中國的金融界關係也很密切，曾於2012年底購入中國平安保險（平保）的15.57%股份，搖身一變成為平保最大流動股東；2015年，正大與日本伊藤忠合作入股中國中信股份。（編輯：邱國強）1120130