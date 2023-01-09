監管經濟出手 馬雲不只喪失螞蟻集團控制權

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（中央社台北9日電）中國媒體報導，8日晚港交所公告，阿里巴巴集團創辦人馬雲不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權，同時恆生電子和螞蟻集團間接持股5.54%的金橋信息也說，馬雲不再擁有公司權益。

據證券時報報導，螞蟻集團宣布主要股東投票結構變化，如此馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權，君瀚和君澳將分別由不同的普通合夥人實體控制。

如此任何一家普通合夥人實體均不受任何個人控制，阿里巴巴集團或任何其他股東均不控制螞蟻集團。

而持有螞蟻集團逾50%股權和投票權的兩個主要股東，也就是杭州君瀚和君澳股權投資合夥企業的股東馬雲，與現有普通合夥人的其他股東將終止一份協議。

根據這份協議，馬雲此前可控制現有普通合夥人股東會，並透過君瀚和君澳左右螞蟻集團股東權利的決議。

於此同時，恆生電子聲稱，公司實際控制人將由馬雲變更為無實控人，金橋信息也說，馬雲在金橋信息中不再擁有權益。

報導指出，馬雲2014年10月入主恆生電子，實控已超過8年，期間業績整體呈上升趨勢，不過2022年前3季度，公司歸母淨利潤下滑逾9成。

金橋信息則說，馬雲這次權益變動所涉及股份為上海雲鑫持有的金橋信息2039萬股，占金橋信息總股本的5.54%，權益變動後，馬雲在金橋信息中不再擁有權益。

中國螞蟻科技集團股份有限公司7日發表聲明，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人，以提升公司治理的透明度和有效性。中國媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人因馬雲批評中國金融監管，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩。

隨後螞蟻遭遇一連串整改，阿里巴巴也被立案調查壟斷行為並施予重罰。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120109