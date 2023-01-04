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螞蟻集團消費業務獲准增資 分析稱監管整頓完成

2023/1/4 14:01
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（中央社台北4日電）彭博今天報導，中國監管機構批准阿里巴巴創辦人馬雲旗下的螞蟻集團，為其消費金融業務增資人民幣（下同）105億元（約新台幣467億元），標誌著中國政府對螞蟻集團的改革取得進展。

報導指出，根據中國銀行保險監督管理委員會重慶分局去年12月30日的公告，批准螞蟻消費金融業務將資金由80億元提高至185億元，其中螞蟻出資52.5億元，在增加資本後將持有一半股份，杭州市旗下一家子公司將持有10%的股份，成為第2大股東。

報導顯示，這次中國監管機構核准螞蟻增資，顯示由於中國經濟步履蹣跚，中國正軟化對網路業的監管，因為網路業向來是經濟成長的重要推力。

報導引述大和資本市場香港有限公司分析師Leon Qi在一份報告中表示，這意味著對螞蟻監管整改的總結，一旦融資完成，螞蟻消費金融業務將能夠處理1.1兆元的貸款。

過去幾年，中國監管機構一直在控制影子銀行以降低經濟風險，而螞蟻消費金融業務正等待獲得金融控股牌照。

2020年11月初，阿里巴巴集團旗下螞蟻科技集團原本計劃展開首次公開發行（IPO），卻在上路前夕被當局喊卡，隨後就是一連串的約談、調查，螞蟻並持續提出各項整改方案，至今超過2年。

路透社去年11月報導，中國官方傾向祭出至少10億美元（約新台幣312億元）的罰款為這起事件畫上句號。最快將於今年第2季正式宣布裁罰的內容。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120104

#中國
#馬雲
#Leon Qi
馬雲
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