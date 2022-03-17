中國監管全面打壓 傳阿里巴巴和騰訊將大裁員

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（中央社北京16日綜合外電報導）消息人士透露，中國阿里巴巴集團（Alibaba Group）和騰訊控股（Tencent Holdings）準備今年裁減數以萬計個職位，將是這兩家公司自中國監管機關發起打壓行動以來最大規模裁員。

路透社報導，雖然阿里巴巴尚未明確設定整個集團的裁員目標，但一名了解這家中國最大電子商務公司計畫的消息人士估計，最終可能會裁掉員工總數的15%以上，大約3.9萬人。

另有3名知情人士透露，擁有中國最大通訊軟體「微信」（WeChat）的騰訊，也計劃今年在一些業務部門裁員。其中一人說，負責管理影音串流和搜尋業務的部門將裁員10%到15%。

阿里巴巴和騰訊均未回應置評請求。

自從一年半前中國監管機構發起前所未有的行動以約束國內網路巨擘以來，這兩家公司首次大規模裁員。

監管部門的打壓，加上經濟成長趨緩，使得大多數網路公司銷售成長大幅放緩、股價下挫，在中國要募集新資與擴張業務益發困難，阿里巴巴和騰訊等企業不得不尋找削減營運成本的方法。

消息人士說，阿里巴巴上月開始裁員，並與數個業務部門討論裁員問題，讓這些部門制定具體計畫。在那之後，就有一些業務部門迅速行動。

另一名消息人士透露，阿里巴巴的在地消費者服務部門打算裁減多達25%的員工；這個部門包括食品配送業務「餓了麼」（Ele.me）和其他食品雜貨配送與地圖服務。

還有一名消息人士說，阿里巴巴集團的影音串流部門「優酷」（Youku）也計劃裁員，包括解雇一個負責製作兒童節目的團隊。

阿里巴巴2月公布財報顯示，由於核心業務部門銷售下滑與競爭加劇，單季營收創下自2014年上市以來最低增幅。自去年初以來，阿里巴巴股票已下跌超過60%。

阿里巴巴創辦人馬雲2020年底公開批評中國監管體系，引發一連串事件，中國政府對阿里巴巴處以創紀錄的28億美元罰款，並針對網路行業祭出一系列新規。

阿里巴巴去年員工總數比2019年增加一倍多，達25萬1462人，但不會一視同仁地裁員。兩名消息人士說，業績良好的雲端運算服務公司「阿里雲」（Alibaba Cloud）員工還不知道要裁員的消息。

此外，知情人士透露，騰訊也將開始在利潤較低或虧損的部門裁員，例如「騰訊視頻」（Tencent Video）和「騰訊雲」（Tencent Cloud）。

另外兩名消息人士說，騰訊執行長馬化騰在2021年底一場內部會議中告訴員工，公司應為「寒冬」做準備，引發部分員工憂心飯碗不保。

根據騰訊2021年期中報告，截至去年6月，騰訊有9萬4182名員工，前一年則有7萬756人。

另一名知情人士透露，中國最大叫車服務平台「滴滴全球股份有限公司」（Didi Global Inc）國內業務受到監管打擊的影響，也計劃削減員工總數，最多達15%。

滴滴去年募資44億美元在美國紐約上市後，一直遭受網路安全調查。消息人士說，滴滴的目標是在3月底前完成裁員。對此，這家公司也尚未回應置評請求。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110317