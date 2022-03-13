媒體版圖縮小 螞蟻集團出售科技傳媒36氪持股

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（中央社台北13日電）螞蟻集團的媒體版圖再縮小，近日全數出售科技媒體36氪15.1%的持股。這是繼去年10月間，螞蟻傳出出脫財新傳媒持股後，再次退出媒體。分析認為與嚴格的監管政策有關。

綜合新浪科技、21世紀經濟報導，根據36氪向美國證券交易委員會（SEC）提交的股權變動書顯示，螞蟻集團已將其持有，15.1%的36氪股份全部出售，退出股東行列。

報導引述公開資料顯示，螞蟻集團在2015年起投資36氪，持有該公司約15.1%股份。截至3月12日，36氪的市值為2467萬美元（約新台幣7億元）。

報導引述分析認為，在嚴格的監管政策下，螞蟻集團出售媒體事業並不意外。

去年10月間，中國國家發展和改革委員會發布公告提到，非公有資本不得從事新聞採編播發業務、不得投資設立和經營新聞機構。外界認為此舉顯示監管機構有意加強執法。市場關注阿里巴巴創辦人馬雲的「媒體帝國」可能受到影響。

隨後不久，市場便傳出螞蟻集團，出售財新傳媒股份。

報導指出，螞蟻集團在2020年年底上市計畫被中國監管部門叫停後，於2021年4月公布整改方案，收縮投資版圖、釋放出聚焦主業的訊號。

除了出售36氪之外，今年1月間，螞蟻集團對眾安保險減持，持股比率從13.54%下降至10.37%。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110313