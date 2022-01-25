學者：共同富裕缺制度 中國監管措施讓外資擔憂

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（中央社記者翟思嘉台北25日電）中國政府去年一系列的監管措施為其帶來經濟成長的隱憂，學者指出，「共同富裕」已經出現運動式治理的跡象，監管帶來的不確定性，可能令部分投資外移東南亞。

中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊告訴中央社記者，中國大陸提出「共同富裕」時，主要目的是解決資本無序擴張及壟斷問題，包括房地產價格泡沫、金融科技企業坐大等問題。

過去，由於中國地方政府過度依賴土地財政，藉賣地挹注財源，但地皮售價攀高的同時，房價也相應攀高，造成社會民生問題；如螞蟻金服等金融科技企業不斷擴張規模，威脅到金融體系，也是中國政府亟待解決的問題。

不過，劉孟俊指出，中國政府提出的「共同富裕」並未形成制度，而更偏向於一種「運動式治理」，不穩的經商環境因此令外資卻步，擔憂中國「突襲」般的監管措施不知何時到來。

若中國的監管手段沒有改變，除了影響外資進入投資的意願，也會有資金從中國移出，在中國簽署了區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，同等關稅待遇下，外移東南亞的資金可能會增加。

中國內部經濟方面，在內需不振、出口表現不如往年的2022年，就業情況成為政府挑戰，而這可能進一步使家庭債情況惡化。

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劉孟俊說，目前中國家庭債已占逾GDP的60%，地方債隱性債務及公司債違約風險也都在成長，中國接連釋放寬鬆貨幣政策，意在延緩債務問題的爆發。

劉孟俊認為，中國或許意識到監管政策帶來的影響，2021年下半年，透過降準、降息傳出政策適度放鬆的訊號，雖然預計今年中國一系列監管政策的大方向不會改變，但會按照需求調整，做法也會改變。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110125