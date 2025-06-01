高雄夜市賣貨拍打蛇、龜 動保處：虐待動物可罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄有夜市攤位展示蛇、龜，並兜售貨品，但過程中卻不斷拍打蛇、龜，疑似虐待動物。動保處表示，將追查行為人，並了解動物來源、狀況等，若涉虐待動物將開罰。

有目擊民眾拍下影片，並在社群平台Threads發文指出，在高雄一處夜市攤位看到業者展示蛇、龜，以為會是宣導愛護動物、飼養方式，結果是一連串的不尊重及虐待動物。

民眾指出，蛇被搧打、抓拉，業者還要2隻蛇互咬；還有龜被四腳朝天畫符咒、燒金紙，且看起來營養不良、表皮斑駁、頭頂疑似受傷。最後圍觀民眾覺得太誇張又太拖戲，一哄而散後表演就自然停止。

民眾表示，大家想看平常看不到的蛇，但最後發現在虐待動物、怪力亂神，及變相賣東西後即選擇離開。並表示會通報高雄市動保處，希望蛇、龜能被安置。

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對此，高雄市動保處副處長段奇漢表示，此案將依據陳情人提供的行為人車牌，函文監理所查車主。後續也將至現場了解動物的來源、狀況以及是否有保育類動物。

段奇漢並指出，依動保法規定，任何人不得傷害或虐待動物，若使動物遭受傷害，即使未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，也將處新台幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1140601