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樊振東加盟德甲 中國乒協表態支持

2025/6/1 14:42
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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）中國桌球選手樊振東加盟德甲，消息一出衝上微博熱搜。中國乒協今天表示，支持樊振東加盟德甲，全力保障他保持良好競技水準。

據陸媒澎湃新聞，1日德甲薩爾布呂肯俱樂部通過社交媒體宣布樊振東加盟該俱樂部，參與2025-2026賽季德國乒乓球甲級聯賽和歐洲冠軍聯賽。

球隊經理巴魯瓦如此描述簽約的過程，「一切來得太突然又太迅速，直到現在我們仍不敢百分百確信。但這已成現實。樊振東將為我們而戰。這不僅是競技層面的里程碑，更是我們俱樂部乃至整個德國及歐洲乒壇的重大時刻」。

中國乒協表示理解和尊重運動員本人意願，並將全力支持和保障他保持良好競技水準，為桌球事業再創輝煌。

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中國網友對樊振東的最新去向持樂觀態度，表示「走出國門、振興國球」、「不管是為了錢還是為了事業，都支持小胖（指樊振東）」。

不過也有人認為樊振東是軍人出身，「卻去外國效力，不理解」、「張繼科都沒有接受外國的邀約，而選擇在國內教孩子學乒乓球。樊振東再委屈，也不應該帶著中國技術去培養外國人」。（編輯：陳鎧妤）1140601

#微博
#德國
#樊振東
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