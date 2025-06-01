川普關稅風暴一波波 全球中央揭衝擊與影響

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（中央社台北1日電）美國總統川普無分盟邦與敵國大幅課徵關稅，各行各業都面臨世界最大經濟體拆解經貿體系的嚴峻挑戰。《全球中央》雜誌6月號封面故事〈關稅戰爭〉深入解讀川普關稅戰對美國各行各業的衝擊與影響，中國、歐盟等各國的因應對策，以及台灣電子業跟進台積電赴美求自保等。

4月2日，美國總統川普在白宮草坪上拿著碩大的字卡，宣布對全球開徵「對等關稅」，從那一刻起，全球股市與匯市，就隨著川普的一夕數變，陷入自第二次世界大戰以來最嚴重的動盪。各國政府無不繃緊神經，嚴陣以待。

美中關稅戰爭尤其激烈，兩大經濟體幾乎脫鉤，大小企業承受莫大痛苦。兩國終於在5月12日發表聯合聲明，在90天談判期間，大幅調降互相暴增的進口關稅，全球暫時鬆了一口氣。

川普無分盟邦與敵國大幅課徵關稅，各行各業都面臨世界最大經濟體拆解經貿體系的嚴峻挑戰。川普要求製造業回歸，人們習於半世紀的供應鏈將重新洗牌，從成衣、自行車零件到稀有金屬與半導體，都可能遷廠或關廠。

美國想重振中產階級，並做到「當中國決定要與我們開戰時，我們就不會還要依賴對方提供的鋼鋁」；然而，美國也面臨全球供應鏈定型、結構性高成本等難題，結果很可能是產品變貴、消費者不買單，企業也賺不到錢。

與此同時，加拿大政府端出措施協助企業，包括提供出口商資金，協助尋找美國以外的新市場，並通過銀行向受關稅直接影響的企業提供貸款。加拿大人更打破過去的消費模式，用最簡單的方式支持國家，例如「購買加拿大貨」運動興起。

封面故事〈關稅戰爭〉深入解讀川普關稅戰對美國各行各業的衝擊與影響、美國製造的美好想像與難題、歐盟六張牌因應關稅戰、激出「加拿大優先」的關稅戰、越南台廠吃不消關稅戰，以及離開中國的蘋果依然挑戰重重、台灣電子業跟進台積電赴美求自保等。

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造訪過瓜地馬拉的遊客，對於裝飾著五彩霓虹燈還有閃亮配件的公車，一定印象深刻。但這些招搖過大街的噴煙烏賊車，多是美國報廢的校車，司機更是把馬路當賽道玩命尬車，事故悲劇層出不窮，讓人膽顫心驚。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

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