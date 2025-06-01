美科技股下挫 法人：台股關注5月營收與美經貿政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日）端午連假期間美科技股下挫，台積電ADR也跌，美國總統川普宣布課徵鋼鐵和鋁關稅，美中貿易戰續生波，外資在台指期淨空單增加至4.7萬口。法人指出，美國經貿政策變化仍存在風險，後續關注美國財政部匯率報告、台股5月營收及除權息行情，指數區間震盪類股輪動。

端午連假期間，美股漲跌互見，根據統計，道瓊指數累計兩個交易日上漲171.37點，標準普爾500指數小漲23.14點，以科技股為主的那斯達克指數小漲12.83點，費城半導體指數下跌76.35點。

台積電美國存託憑證（ADR）震盪，累計兩日跌幅1.43%、收193.32美元，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）小漲0.23%、收135.13美元。

端午連假期間，美國總統川普宣布，鋼鐵和鋁銷美關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%，自6月4日起生效。川普也指控中國違反雙方達成的初步貿易協議。

此外，美國聯邦上訴法院批准暫緩裁決美國國際貿易法庭（Court of International Trade）川普關稅政策違憲越權的決定，上訴程序得以繼續，川普能恢復先前根據「國際緊急經濟權力法」而祭出的全面性關稅。

台股上週週線收跌304.94點，週線連2黑，三大法人在5月29日合計賣超台股約新台幣67.58億元，其中外資及陸資賣超206.65億元，連3賣。

根據法人統計，台股5月月線大漲1112.27點，外資終結連5個月賣超，5月反手回補新台幣2199.86億元，投信則是第3個月加碼，5月買超388.33億元，自營商連續15個月持續減持。

在台指期淨部位方面，三大法人5月29日淨空單增加4462口，累計淨空單3995口，其中外資淨空單增加3810口至4萬7014口。

展望6月台股後市，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美國關稅政策最終判決須待美國最高法院裁定，後續美國經貿政策變化仍存在風險，後續關注美國財政部匯率報告。

永豐證券投資顧問分析，6月可能會有更多美債標售，標售情況將是股市風向球。

6月開始上市櫃公司將陸續公布5月營收，廖炳焜預期，台股5月營收將受貨幣升值影響，金融市場將隨消息面震盪，台股指數區間震盪、類股快速輪動機率較大，不過6月中旬前國內外並未有重大風險事件，市場將重新聚焦股東會與除權息行情。

透過 Google News 追蹤中央社

永豐證券投資顧問分析，6月將開啟台股除權息行情，6月是高股息投資的測試，若6月除息個股能有不錯填息行情，後續7、8月將有更多公司除息，展望可期。

觀察AI族群表現，廖炳焜表示，輝達Blackwell量產順利，市場期待GB300將出貨，GB200已全面生產，包括微軟（Microsoft）、OpenAI等雲端服務業者大規模布建，有利AI應用加速滲透，資金將再度聚焦AI題材，提振台廠供應鏈表現。（編輯：林淑媛）1140601