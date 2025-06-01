雲林詔安好伴屋推共享書箱 提升孩童閱讀力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）廖婉婷、王信傑夫妻有感於在雲林崙背鄉取得書籍不便利，因此成立「詔安好伴屋」獨立書屋，今年初與店家配合推共享書箱，自由取閱，甚至可以書換書，提升孩童的閱讀力。

廖婉婷2021年從澳洲返台，在社福單位照顧獨居老人，閒暇時刻愛閱讀，但所居住的崙背鄉市區僅有1家專門賣文具的書局，鄉內圖書館典藏有限，購買書籍必須靠網購，讓她起心動念想改變。

廖婉婷與丈夫王信傑結婚後，購買大量繪本與孩子共讀，但隨著孩子年齡增長，書籍越堆越多，他們因而成立「詔安好伴屋」獨立書屋，同時照顧課後輔導的孩童，逾3000本書籍與社區共享。

廖婉婷說，從輔導孩童課業時發現，因為孩童長期接觸3C、閱讀時間鮮少，接觸課外讀物的管道有限，間接影響到對於課題的理解、邏輯性，於是與王信傑共商推共享書箱，讓書本自由旅行，也讓閱讀變得更簡單。

王信傑表示，共享書箱從今年初到現在已有6處，地點包括咖啡店、民意代表服務處、民宅和服飾店等，每個書箱存放15本書，以童書占大宗，每個月更換書目，民眾可自由取閱，甚至能以書換書，深受民眾喜愛。

透過 Google News 追蹤中央社

廖婉婷夫妻發現，孩子們因大量閱讀課外讀物，了解課題的內容，也提升寫作能力，且孩子閱讀時間增加，減少玩手遊時間，暢遊在文字中。

民進黨雲林縣議員洪如萍指出，孩子們看到書籍時眼睛發亮，尤其是中英版的書籍，也許侷限英文單字、文法等，卻願意逐字朗讀，在孩子心中種下閱讀的樹苗。（編輯：謝雅竹）1140601