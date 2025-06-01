紳寶執行長：歐洲需整合國防需求 實現規模化發展

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（中央社新加坡1日綜合外電報導）瑞典國防工業大廠紳寶集團（Saab）執行長約翰松（Micael Johansson）表示，歐洲國防市場若想要提升自身能力，則必須整合需求與規格，才能實現規模化發展。

路透社報導，約翰松昨天在新加坡舉行的安全論壇「香格里拉對話」場邊接受路透社訪問時表示：「重點是，若每個國家都根據自己的偏好或需求，各自定制不同的版本，將會讓情況變得棘手。」

歐洲聯盟23個成員國預計將在6月的峰會同意調高國防支出目標占國內生產毛額（GDP）比例，超過現行的2%，此舉是各國因應美國總統川普要求增加國防支出的壓力。

約翰松說：「歐洲在維護自身安全所需具備的能力方面，還有很大的差距需要追趕。」他還說，即使烏克蘭達成和平協議，歐洲仍須繼續強化防衛能力。

他表示，除了提升歐洲自身的防衛能力外，他也觀察到不包括美國在內的其他國家之間對於國防產品合作的意願增強，而歐洲廠商也準備在合作國家內建立自主的防衛能力。

他說：「如果我們有參與其中，我們已準備好提供協助，包括技術轉移與合作，而非僅止於銷售產品。」

儘管泰國是美國的安全盟友，泰國空軍去年8月仍選擇採購紳寶的「獅鷲」（Gripen）戰機，而非洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-16戰機。

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約翰松也指出，隨著防空系統與致命武器能力的提升，紳寶的戰機計畫正積極發展更多無人化功能。

他說：「由於作戰環境擁擠，又需要壓制敵方防空系統，你必須承擔更大的風險，也得考慮戰損問題。這樣一來，你不會想把戰機飛行員派去執行極度危險的任務。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140601