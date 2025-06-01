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新北新莊海砂屋水泥剝落 小兄妹遭石塊砸傷送醫

2025/6/1 16:46（6/1 16:56 更新）
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新北市新莊區某海砂屋社區5月31日發生某住家屋頂水泥剝落砸破天花板意外，造成一對小兄妹遭掉落石塊砸傷送醫，所幸傷勢無大礙。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月1日
新北市新莊區某海砂屋社區5月31日發生某住家屋頂水泥剝落砸破天花板意外，造成一對小兄妹遭掉落石塊砸傷送醫，所幸傷勢無大礙。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年6月1日
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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市新莊區某海砂屋社區昨天下午發生住家屋頂水泥剝落意外，造成一對小兄妹遭掉落石塊砸傷送醫，所幸傷勢無大礙。新北市府今天表示，將協助社區辦理重建，以確保居住安全。

新北警消5月31日下午3時許接獲通報，新莊區幸福路某社區住家發生屋頂水泥塊剝落，砸破天花板，造成一對小兄妹（13歲男童及12歲女童）頭部血腫、小腿擦傷，均意識清醒，送往衛生福利部台北醫院治療。

由於事故發生的社區正推動海砂屋重建，目前全社區共有68戶，但同意都更比例僅約6成。因此，遲遲無法推動海砂屋重建。

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工務局今天表示，在收到通報後即協同土木技師到現場關切，協助屋主確認建築物狀況並提供建議。

新北市都市更新處表示，事故發生的社區目前正主辦都市更新案，自109年12月報核以來，市府多次協調社區內不同意見與財務計畫，另都更案已於113年12月17日審議通過，市府加速辦理核定作業，以協助社區早日重建。（編輯：李錫璋）1140601

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