男銀行員到醫院收款387萬元遭竊 警掌握犯嫌特徵

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（中央社記者黃麗芸、張璦台北1日電）北市一名男銀行員近日至台大醫院和美食商場收取營業款項，但內裝387萬元的旅行袋卻遭竊。警方獲報已掌握犯嫌特徵，不排除預謀犯案。合庫銀行已要求各單位檢討收款動線。

台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿說明，忠孝西路派出所於5月29日下午接獲一名銀行男行員報案，稱其當天上午11時許攜有大量現金的旅行袋遭竊，隨即派員進行調查。

經查發現，64歲男行員當天先到台大醫院收取當日營運現金，並放入攜帶的旅行袋內，他再轉至美食商場辦公室收取營運現金，當他將裝有現金新台幣387萬元的旅行袋放置於門口後進入商場辦公室，不料事隔幾分鐘就發現旅行袋不翼而飛。

警方經調閱監視器畫面追查發現，裝有現金的旅行袋是遭一名男子徒手拿走、侵占，隨即步行至大樓外的公車站搭車，且使用現金投幣支付車費，疑為躲避警方追查，不排除為預謀犯案，目前已掌握犯嫌特徵及行進動線，將持續調閱監視器儘速破獲。

合作金庫銀行也發布聲明稿指出，有關台大分行於5月29日辦理台大醫院西址（舊大樓）外收款項過程中，遭不明人士竊取，台大分行在案發當天上午11時55分，即通報台大醫院駐衛警，並致電管區中正一分局報案請求協助，隨即於下午2時21分完成報案筆錄。

合庫銀行表示，針對部分媒體所述延遲3小時才報案情事，報導內容顯與事實不符。

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合庫銀行強調，對於本案，合庫銀行將全力配合警方調查，以期早日破案，當天亦皆已依規通報主管機關。

合庫銀行表示，已責成各營業單位檢討收款動線，並依合庫銀行外收款項相關規定辦理，以避免類此情事發生。（編輯：李錫璋）1140601