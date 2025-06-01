孫易磊挨2安無失分 進帳第3次中繼成功

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（中央社記者陳容琛台北1日電）日職北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊今天中繼登板，投1局被敲出2支安打，不過未失分，進帳本季第3次中繼成功，終場球隊以1比0擊敗千葉羅德海洋隊。

暫居洋聯龍頭的火腿近況不俗，今天持續在主場迎戰羅德，雙方前7局打完仍處於0比0平手，而20歲台灣投手孫易磊於8局上登板中繼、接替先發王牌北山亘基的投球，首要目標是守住平手局面。

孫易磊此役面對首名打者岡大海就被敲出中外野安打，所幸隊友中外野手矢澤宏太漂亮守備支援，以精準的回傳球抓到想要衝上二壘的岡大海，經過電視輔助判決後改判為出局，也幫助孫易磊拿下第1個出局數。

接著孫易磊雖然又被藤原恭大擊出右外野安打、製造壘上有人危機，所幸接連讓山本大斗、安田尚憲形成右外野飛球、中外野飛球出局，有驚無險避免球隊陷入落後局面，完成今天的中繼任務。

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此役孫易磊總計用了10球投1局，被擊出2支安打，靠著隊友守備相挺沒有失分，不僅防禦率降至1.50，同時進帳本季第3次中繼成功，但最快球速僅有約149公里，相較於前4戰頻頻飆破150公里有落差。

9局上羅德依舊無功而返，輪到火腿9局下的最後反攻，首名打者洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）相中159公里直球，一棒掃出右外野再見全壘打，率領火腿以1比0氣走對手，並在系列戰橫掃羅德。（編輯：張雅淨）1140601