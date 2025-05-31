柏林博物館島200週年展翻修難度 像在布丁上施工

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（中央社記者林尚縈柏林31日專電）柏林博物館島慶祝200週年，本週末舉辦盛大慶典，日前特地向民眾開放正值百年來最大規模整修期的佩加蒙博物館。考古學家現場導覽時解釋，柏林土質鬆軟，博物館島上建築宛如建在一灘「布丁」上，翻修工程困難。

1825年建造第一座博物館的「博物館島」（Museumsinsel）位於柏林市中心，被史普里河（Spree River）環繞，島上的5座大型博物館收藏重要藝術與古文明展品，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

為慶祝博物館島建島200週年，柏林本週末舉辦島上慶典，民眾可在博物館島上欣賞戶外音樂會、劇場演出及70場免費導覽。

島上最受遊客喜愛的佩加蒙博物館（Pergamonmuseum）為因應老化與戰後結構損毀，自2014年起展開長期整修工程，2023年正式關閉主要展館，預計分階段重啟，擬於2037年才能全面完工。

今年適逢博物館島慶祝200週年，特別開放施工中的佩加蒙博物館，由參與佩加蒙祭壇修復的古代建築考古學家溫霍爾茲（Holger Wienholz）博士現場導覽，帶領民眾了解博物館島的歷史與整修困難之處。

溫霍爾茲解釋，佩加蒙博物館設計之初即規劃這將是一座「古建築博物館」，將德國考古學者19至20世紀間自兩河流域與小亞細亞挖掘的古巴比倫與古希臘遺跡，在柏林按照1比1大小原尺寸重建還原。

重建的伊絲塔城門（Ishtar Gate）與巴比倫大道、米利都市場大門（Market Gate of Miletus）與博物館本身融為一體，結構相連，部分展品牆體甚至是博物館重要的支撐，因此修復工程特別困難，此外，整修工程更受限於博物館島地質條件。

柏林（Berlin）這個城市名稱源自斯拉夫語，意指「沼澤」，整座城市坐落於冰河時期遺留的鬆軟土層之上。溫霍爾茲形容，「整座博物館島就像蓋在一灘布丁上」，佩加蒙博物館恰好位在沉積層中心，地基深達50公尺，需仰賴複雜基樁與地基技術支撐。

博物館因此導入大量監測技術，包括水平儀、震動感測與即時數據系統，一旦有任何結構位移，工程團隊便須全面暫停施作，進行檢測與方案調整。

柏林曾在戰時被大規模轟炸，東德時期為快速重建，修復展品使用的建材品質不一，對建築展品的穩定性也造成潛在影響。修復工程需逐一探查展品各區域結構與牆面材質，釐清古代原件與後期補修部位的界線，以利精確修復。

除了修復展品，博物館也計畫全面更新1930年代的雙層日光天花板與光照系統，導入現代化的人工與自然光整合照明設計，以提升觀展體驗，並改善夏季過熱、冬季光照不足的問題。

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館方預估整個翻修工程將耗資超過10億歐元（約新台幣340億元），溫霍爾茲強調，「現在修復的不只是博物館，更是橫跨埃及、兩河流域、希臘、羅馬與伊斯蘭世界5000年建築史的時空通道」。

柏林博物館島200週年，不僅回顧歷史，也向民眾展現及溝通古蹟保存與修復過程。雖然要再等待10年以上才能全面完工，佩加蒙博物館將在2027年首先開放重點展品「佩加蒙祭壇大廳」（Pergamon Altar），以嶄新面貌重現西元前2世紀古希臘文明。（編輯：唐聲揚）1140531

柏林博物館島展覽展出佩加蒙祭壇大廳修復中的樣貌，祭壇主體仍保存於原位，需修復的石雕與組件則被編碼、標記，並以防塵布覆蓋保護。（翻攝自展覽）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年5月31日

柏林佩加蒙博物館正進行百年來最大規模整修工程，預計2037年全面完工。中央社記者林尚縈柏林攝 114年5月31日

柏林坐落於冰河時期遺留的土地上，市中心博物館島更被史普里河（Spree River）環繞，極為鬆軟的土質卻要乘載不少重要古蹟建築與歷史文物。中央社記者林尚縈柏林攝 114年5月31日