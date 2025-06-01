台灣工藝展登場 茶文化結合匠師創作

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（中央社記者王寶兒台北1日電）以茶、竹文化相輔相成，國立台灣工藝研究發展中心今天起推出「位來．2025台灣工藝展」，串聯百名工藝師創作，其中可見12張茶席象徵12月令，呈現工藝於日常中的實用性與美感價值。

「位來．2025台灣工藝展」今天開幕，工藝中心主任陳殿禮指出，去年工藝中心70週年，倡議「活工藝．工藝活」理念，並從2025年開始「心工藝運動元年」接續推動「工藝70+1」，推出2025台灣工藝季，提倡「漫活SLOHAS_是樂活事」，彰顯「工藝是漫波快樂．生活事」的態度。

陳殿禮表示，「位來．2025台灣工藝展」為2025台灣工藝季系列活動主展場之一，特別邀請策展人陳俊良以「回歸工藝本質」為策展核心，規劃「守藝」、「竹聲」及「茶筵」展區，並以「茶」與「竹」文化素材為展覽主軸。

此次參與展出的工藝師，包含纏花工藝大師陳惠美、泰雅族傳統染織藝術家尤瑪．達陸、竹編工藝家邱錦緞、漆藝家廖勝文等。一改常見展櫃式陳列方式，展區呈現如生活場景，落實「工藝在生活」的展覽核心理念。

「守藝」展區聚焦「從工具到工藝」的演進軌跡，以影像為媒介，聚焦工藝家雙手，傳遞師徒間「手把手」的傳承文化價值與精神實踐；「竹聲」展區以「竹」為核心，展現竹工藝在時代轉變中呈現的新風貌。

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「茶筵」展區則結合茶席文化，串聯百名工藝師的創作，以12張茶席象徵12月令，透過隨時節轉換的日常生活儀式，呈現工藝於日常中的實用性與美感價值。

「位來．2025台灣工藝展」今天起至9月21日展出，地點在台北當代工藝設計分館。（編輯：張雅淨）1140601

國立台灣工藝研究發展中心舉辦「位來•2025台灣工藝展」，1日在台北當代工藝設計分館登場，展場分為「守藝」、「竹聲」、「茶筵」3大展區，並以「茶」與「竹」兩大文化素材為展覽主軸，集結工藝家參與展出。中央社記者張皓安攝 114年6月1日