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僑委會海外華文媒體報導獎徵件 向世界傳遞台灣聲音

2025/6/1 11:31
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（中央社記者楊堯茹台北1日電）由僑委會主辦的「2025海外華文媒體報導大獎」即日起到7月31日徵件，今年以「華文發聲，全球共振」為主題，設立「鏈結台灣報導獎」、「風采人物報導獎」，並規劃「僑務電子報新聞報導特別獎」、「YES!TAIWAN短影音特別獎」，鼓勵全球華文媒體與新聞工作者，向世界傳遞鏈結台灣的聲音。

這屆海外華文媒體報導大獎以「報導台灣，聚焦台灣」為核心精神，期望透過平面／網路、廣播、電視／影音與短影音等多元形式的報導，彰顯海外華人在各地的深耕貢獻，以及台灣於全球舞台上的角色定位。參賽作品不限媒體規模、組織或個人，邀請各地華文媒體、新聞工作者與自媒體創作者踴躍報名參加。

今年特別規劃各大獎均區分「鏈結台灣報導獎」、「風采人物報導獎」兩項競賽內容。「鏈結台灣報導獎」聚焦於展現台灣與世界互動的實務交流、文化科技或產業供應鏈等相關報導主題；「風采人物報導獎」則著眼於海外華人傑出代表，透過人物深度採訪，讓更多國際社群看見華人的影響力與生命故事。

除了平面／網路、廣播、電視／影音大獎外，今年同步舉辦「僑務電子報新聞報導特別獎」、「YES!TAIWAN短影音特別獎」兩項特別獎，希望能鼓勵僑務電子報新聞志工，並吸引更多年輕世代參與，以新媒體的嶄新模式，擴大華文新聞的傳遞價值與台灣視野。

這屆獎項評選流程將分為初選與複選兩階段進行，邀請來自產官學界的多位資深媒體人擔任評審。入圍名單預計於2025年8月底公布，邀請入圍者來台參與10月22日的頒獎典禮，呈現年度全球華文媒體交流與創新的媒體盛事。

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活動將安排4天3夜「永續台灣．多元共振」主題參訪行程，邀請入圍者參加僑務委員會議閉幕典禮，並實地參訪中央通訊社、永續企業台達電、以及北台灣的歷史文化場域，包括大稻埕、齊柏林基金會等，展現台灣在文化保存、環境教育與社會韌性方面的深厚實力。

僑委會強調，媒體是全球資訊傳播的重要節點，而華文媒體更是串聯華人與台灣的核心樞紐。這屆活動透過獎項制度與多元參與形式，將華文媒體推向更高層次的報導品質與國際視野，也讓世界看見台灣的自由永續與人文價值。歡迎全球華文媒體及新聞工作者，於2025年7月31日前至活動官網線上報名：https://ocacnews.net/2025mjaom。（編輯：蘇志宗）1140601

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