中媒：孫中山長孫女孫穗瑛3月間離世

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（中央社台北1日電）綜合中國媒體今天報導，103歲的國父孫中山長孫女孫穗瑛已於3月24日在美國去世，她的家人則於5月間在美國加州為她舉行追思會。

澎湃新聞今天引用廣東中山日報「中山+」客戶端報導，根據追思會悼詞，孫穗瑛已於3月24日安詳離世。

根據報導，孫穗瑛1922年1月16日生於廣州，父親是孫中山長子、時任廣州市長的孫科，母親為陳淑英。孫穗瑛還在世時，她的兩名兄長孫治平、孫治強及妹妹孫穗華都已離世。

報導提到，孫穗瑛童年因時局動盪、傷寒疫情等原因輾轉於廣州、上海之間，又因抗戰而移居重慶、香港，此後並隨任職外交官的孫科移居全球多地，第一份工作是在聯合國擔任中國代表團華人代表的秘書。

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據報導，孫穗瑛與孫中山遺孀宋慶齡的感情「深厚而親密，宋慶齡更像是她的第二個母親，而不是繼祖母」。中共1949年建政後，孫穗瑛經常回中國看望宋慶齡，並陪伴宋慶齡度過人生最後時刻。孫穗瑛也是「美國宋慶齡基金會」的發起人之一。

報導說，孫穗瑛和妹妹孫穗華生前除多次回國探親，還無償捐贈大批文物，兩人並於2016年6月獲廣東省文物保護基金會評選為「2016年度廣東省文化遺產保護突出貢獻人物」；同年11月並獲得廣東省「中山市榮譽市民」稱號；2018年10月則獲中國文物保護基金會評選為第10屆「薪火相傳—文化遺產築夢者傑出個人」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140601