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韓國總統大選3日登場 候選人選前最後週末全力衝刺

2025/6/1 16:30（6/1 16:41 更新）
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韓國總統大選候選人李在明（右）31日進行造勢活動，退役職棒球星贈與球衣，李在明當場穿上。（韓聯社）
韓國總統大選候選人李在明（右）31日進行造勢活動，退役職棒球星贈與球衣，李在明當場穿上。（韓聯社）
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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國總統大選倒數兩天，主要候選人今天各自舉辦大型造勢活動拉票。這場大選是因去年底時任總統尹錫悅宣布戒嚴、最後遭彈劾下台而提前舉行。

法新社報導，6月3日的選舉，將為一連數月的政治動盪劃下句點。這場動盪起因於尹錫悅去年12月短暫中止民選政府統治，尹錫悅因此遭到彈劾與免職。

各項民調都顯示自由派李在明遙遙領先，根據蓋洛普（Gallup）公布的選前封關民調，49%受訪者認為他是最佳候選人。

保守派「國民力量黨」（PPP）候選人金文洙緊追在後，支持率35%。

現年60歲的李在明今天從家鄉安東展開造勢活動，他告訴支持者，他將尋求削弱首都圈的開發集中現象，促進首爾以外地區的發展。

身穿防彈背心的李在明表示：「我們不該只是尋求區域平等發展策略，而要為首爾以外地區提供更多激勵，給它們更多支持。」

李在明造勢時加強安全防備，包括講台上設置了防彈盾牌。

2024年1月，李在明在釜山被假扮成支持者的男子刺傷頸部，該名男子後來承認，他的意圖是殺死李在明，以阻止他成為總統。

金文洙則預定在大首爾地區造勢，今天他在水原集會時，對李在明的安全防護措施評論了一番。

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「你看，我沒穿防彈背心吧？但李在明現在甚至覺得防彈背心不夠看，還用上了防彈盾牌。」

金文洙說：「透過這些防彈措施，李在明顯然是準備建立自己的獨裁統治，我們必須阻止。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140601

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#李在明
#蓋洛普
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