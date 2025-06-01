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印尼採石場岩石崩塌 死亡數增至18人

2025/6/1 16:11（6/1 16:22 更新）
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搜救人員30日在印尼西爪哇省一處採石場進行救援。（Andrea Ramadhan via Instagram/via REUTERS）
搜救人員30日在印尼西爪哇省一處採石場進行救援。（Andrea Ramadhan via Instagram/via REUTERS）
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（中央社雅加達1日綜合外電報導）印尼西爪哇省一處採石場在5月30日發生岩石崩塌事故，有工人與重型設備遭到掩埋。根據印尼軍方，死亡人數目前增至18人，另有7人失蹤，可能已經罹難。

路透社報導，西爪哇省（West Java）省長德迪（Dedi Mulyadi）在社群平台Instagram發文寫道，位於井里汶（Cirebon）的坍塌事故地點環境危險，且「不符合勞工安全標準」。

印尼能源暨礦產資源部在聲明中表示，將調查坍塌原因，並評估是否存在進一步的山崩風險。

印尼能源暨礦產資源部的地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）透過聲明指出，井里汶縣容易發生土壤位移，尤其是降雨量超過正常值時，而坍塌地點又位於懸崖坡地。

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穆罕默德說，露天開採區以爆破促使岩體崩落的開挖方式，再加上陡峭斜坡，也可能是造成坍塌的因素之一。

穆罕默德提醒：「在執行疏散和搜救工作時，（救援人員）必須注意天氣和陡坡，不要在大雨期間和之後進行作業，因為這個區域仍有發生山崩的風險，可能危及救援人員安全。」（譯者：陳昱婷/核稿：洪培英）1140601

#Instagram
#印尼
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