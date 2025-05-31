本季最久大戰逾4小時 龍隊延長賽14比10勝兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，味全龍隊與中信兄弟鏖戰4小時22分為本季最久，雙方加起來出現35支安打，龍隊在11局上靠著郭天信、林辰勳敲關鍵安打，以14比10中止3連敗。

龍隊在2局上二、三壘有人時，石翔宇敲出二壘安打，率先攻下2分；不過，2局下兄弟的許基宏從鋼龍（Drew Gagnon）手中轟出陽春砲，追回1分，連續2天有全壘打演出。3局下兄弟滿壘時，許基宏遭到觸身球、擠回1分形成平手，詹子賢再敲超前2打點安打，取得4比2領先。

雙方在第4到第6局都一直有分數進帳，其中龍隊的蔣少宏在6局上敲出陽春砲，第6局結束，兄弟以9比5領先。7局上龍隊的劉基鴻敲出1打點二壘安打後，朱育賢從陳冠穎手中轟出2分砲，吉力吉撈・鞏冠、郭天信、林辰勳再接連敲安打，再度形成9比9平手。

雙方鏖戰至延長賽突破僵局制，第10局雙方各攻下1分。11局上吉力吉撈・鞏冠、郭天信敲安打，攻下1分後，投手鄭凱文出現暴投，形成二、三壘有人，林辰勳再敲安打送回2分，接著李凱威敲出1打點安打，終場龍隊以14比10擊退兄弟。

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龍隊順利中止3連敗，再度要回戰績第2名的位置，目前落後第1名統一獅0.5場勝差、領先第3名兄弟0.5場勝差。此戰單場MVP由林辰勳獲得，雖然他是替補蔣少宏上場，不過也有3打數3安打、3打點演出。

此戰一共打了4小時22分鐘，為目前中職本季最長時間的賽事，雙方都消耗多名投手，龍隊推出7名投手，其中第6任投手陳禹勳獲得勝投；兄弟則是用了8名投手，最後甚至推出先發輪值中的鄭凱文登板，投1局失掉4分（3責失），吞下敗投。（編輯：吳素柔）1140531