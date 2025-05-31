加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

本季最久大戰逾4小時 龍隊延長賽14比10勝兄弟

2025/5/31 22:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，味全龍隊與中信兄弟鏖戰4小時22分為本季最久，雙方加起來出現35支安打，龍隊在11局上靠著郭天信、林辰勳敲關鍵安打，以14比10中止3連敗。

龍隊在2局上二、三壘有人時，石翔宇敲出二壘安打，率先攻下2分；不過，2局下兄弟的許基宏從鋼龍（Drew Gagnon）手中轟出陽春砲，追回1分，連續2天有全壘打演出。3局下兄弟滿壘時，許基宏遭到觸身球、擠回1分形成平手，詹子賢再敲超前2打點安打，取得4比2領先。

雙方在第4到第6局都一直有分數進帳，其中龍隊的蔣少宏在6局上敲出陽春砲，第6局結束，兄弟以9比5領先。7局上龍隊的劉基鴻敲出1打點二壘安打後，朱育賢從陳冠穎手中轟出2分砲，吉力吉撈・鞏冠、郭天信、林辰勳再接連敲安打，再度形成9比9平手。

雙方鏖戰至延長賽突破僵局制，第10局雙方各攻下1分。11局上吉力吉撈・鞏冠、郭天信敲安打，攻下1分後，投手鄭凱文出現暴投，形成二、三壘有人，林辰勳再敲安打送回2分，接著李凱威敲出1打點安打，終場龍隊以14比10擊退兄弟。

google news透過 Google News追蹤中央社

龍隊順利中止3連敗，再度要回戰績第2名的位置，目前落後第1名統一獅0.5場勝差、領先第3名兄弟0.5場勝差。此戰單場MVP由林辰勳獲得，雖然他是替補蔣少宏上場，不過也有3打數3安打、3打點演出。

此戰一共打了4小時22分鐘，為目前中職本季最長時間的賽事，雙方都消耗多名投手，龍隊推出7名投手，其中第6任投手陳禹勳獲得勝投；兄弟則是用了8名投手，最後甚至推出先發輪值中的鄭凱文登板，投1局失掉4分（3責失），吞下敗投。（編輯：吳素柔）1140531

#中信兄弟
#中職
#吉力吉撈
#林辰勳
#郭天信
#棒球
#鄭凱文
#味全龍
#許基宏
#蔣少宏
#鞏冠
林辰勳
孫易磊日職初登板有大將之風 好兄弟劉俊緯開心
郭天信
龍隊3轟成空響 許基宏驚天滿貫砲兄弟逆轉勝味全龍邀LG雙子隊啦啦隊來台 最愛郭天信應援曲
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
雄鷹24支安打刷新隊史紀錄 14分擊潰悍將
14
更多編輯台推薦新聞：