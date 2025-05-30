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龍隊3轟成空響 許基宏驚天滿貫砲兄弟逆轉勝

2025/5/30 20:49（5/30 21:01 更新）
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中華職棒中信兄弟隊30日在洲際棒球場出賽，雖然一度落後，不過許基宏（圖）在7局下一棒轟出逆轉滿貫砲，最終兄弟成功以6比4逆轉擊敗味全龍隊。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月30日
中華職棒中信兄弟隊30日在洲際棒球場出賽，雖然一度落後，不過許基宏（圖）在7局下一棒轟出逆轉滿貫砲，最終兄弟成功以6比4逆轉擊敗味全龍隊。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，雖然味全龍隊的朱育賢、蔣少宏、郭天信都有全壘打演出，不過中信兄弟許基宏在7局下一棒轟出逆轉滿貫彈，最終兄弟以6比4逆轉擊退龍隊。

龍隊在1局上一、三壘有人時，朱育賢敲出安打，送回第1分。3局下兄弟的岳東華選到保送後，高宇杰、岳政華敲出安打，攻下追平分，接著岳政華發動盜壘，造成捕手傳球失誤，再攻下超前分，兄弟取得2比1領先。

6局上龍隊的朱育賢、蔣少宏都從伍立辰手中轟出陽春砲，再度要回領先。不過，7局下兄弟靠著3次保送攻占滿壘，許基宏再從林子昱手中轟出滿貫全壘打，一棒逆轉戰局。龍隊的郭天信在8局上從王凱程手中敲陽春砲，不過最終兄弟仍以6比4搶勝。

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談到關鍵的滿貫砲，獲選為單場MVP的許基宏表示，「其實當下全部都是壞球，把自己情緒控制好。」許基宏是3、4月的單月MVP，但過往拿下單月MVP的選手容易遇到低潮，對此許基宏說：「滿好理解的，狀況好時身體容易疲勞，下一個階段會體能撞牆，後續要怎麼把自己狀況調整回來。」

兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）此戰用94球投5局，被敲3支安打，出現4次四壞球保送、1次觸身球保送，投出5次三振，失掉1分；最後勝投由陳冠穎拿下，為本季第3勝。（編輯：吳素柔）1140530

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