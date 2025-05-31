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雄鷹24支安打刷新隊史紀錄 14分擊潰悍將

2025/5/31 20:27（5/31 20:36 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹洋投後勁（Bradin Hagens）（圖）31日先發對上富邦悍將，主投6局無失分，加上隊友火力支援，最終雄鷹以14比0獲勝，後勁更奪跨季16連勝（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月31日
中華職棒台鋼雄鷹洋投後勁（Bradin Hagens）（圖）31日先發對上富邦悍將，主投6局無失分，加上隊友火力支援，最終雄鷹以14比0獲勝，後勁更奪跨季16連勝（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月31日
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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職今天在澄清湖棒球場賽事，台鋼雄鷹全場敲出24支安打，刷新隊史紀錄，郭阜林更是單場5安，最終以14比0擊潰富邦悍將，先發投手後勁繳出6局好投，取得跨季16連勝。

雄鷹在前3局都各攻下1分，4局下再添2分，取得5比0領先。雄鷹在5局下更是灌進5分大局，打了10個人次，包括高聖恩、曾子祐、王柏融、魔鷹（Steven Moya）都有安打演出，攻下2分後，投手陳鐿中再投出2次保送，擠回1分；張肇元再敲二壘安打，帶有2分打點。

雄鷹在8局下再有5支安打、灌進4分，終場就以14比0擊退悍將。雄鷹此戰團隊敲出24支安打，刷新隊史新高，其中曾子祐單場4安，魔鷹、張肇元也各有3安演出，郭阜林更是5打數敲出5支安打，為個人生涯新高，包辦2打點、2得分，獲選為單場MVP。

賽後郭阜林表示，「今天在我生涯裡面第一次5支5、很不可思議，真的很開心。」郭阜林的家人也都有到現場，他說：「一直以來爸爸媽媽來看我比賽都會壓力會很大，但今天一點感覺都沒有，用一樣的心情做好該做的工作，很開心可以在家人面前打這麼好、很感動。」

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雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）此戰用94球投6局，被擊出3支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球保送，送出3次三振，沒有失分，奪下開季6連勝，且跨季16連勝再度刷新自身紀錄，目前是中職史上第2長，中職跨季連勝紀錄是潘威倫的21連勝。

悍將今天共推出6名投手，其中先發投手李東洺投3.1局失5分，吞下敗投；陳鐿中投0.1局失5分；游霆崴投1局失4分。（編輯：吳素柔）1140531

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