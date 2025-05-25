王柏融、王博玄單場4安 郭阜林開轟雄鷹擊退龍

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事吸引2萬167名觀眾進場，台鋼雄鷹全場敲出14支安打，王柏融、王博玄單場4安打演出，加上郭阜林轟出3分砲，後勁7局好投，以6比2擊退味全龍。

龍隊開路先鋒郭天信在1局下就突襲短打、形成內野安打，接著靠著推進、暴投及朱育賢的滾地球，跑回1分；4局上雄鷹的王博玄、張肇元、藍寅倫連3棒敲出二壘安打，攻下2分逆轉；4局下龍隊的郭嚴文敲安打後，林辰勳再敲二壘安打，得1分追平。

7局上雄鷹的王柏融敲出此戰第4支安打後，魔鷹（Steven Moya）再敲二壘安打，攻下超前分；9局上龍隊投手陳禹勳投出2次保送後，郭阜林再一棒轟出左外野3分砲，本季第2轟出爐，終場雄鷹就以6比2擊退龍隊，中止2連敗。

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雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）此戰用108球投7局，被敲出8支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第5勝、跨季15連勝，獲選為單場MVP。接著張誠恩、林詩翔登板各投1局，都沒有失分。

龍隊先發投手王維中則是用82球投4局，被敲出7支安打，投2次保送、2次三振，失掉2分；敗投由投1局失掉1分的林子昱吞下。（編輯：李淑華）1140525