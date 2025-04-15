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林詩翔後援拆彈守住滿壘危機獲MVP 雄鷹擊敗兄弟

2025/4/15 22:26（4/15 22:36 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹15日與中信兄弟交手，雄鷹隊投手林詩翔（圖）後援拆彈、守住滿壘危機，幫助球隊以4比3拿勝，林詩翔也獲選單場MVP。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日
中華職棒台鋼雄鷹15日與中信兄弟交手，雄鷹隊投手林詩翔（圖）後援拆彈、守住滿壘危機，幫助球隊以4比3拿勝，林詩翔也獲選單場MVP。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職台鋼雄鷹隊今天與中信兄弟交手展現韌性，張肇元開轟、林詩翔後援拆彈守住滿壘危機，幫助球隊以4比3拿下近期2連勝，林詩翔獲選單場MVP。

雄鷹隊今天作客台中洲際棒球場與中信兄弟交手，雄鷹隊3局上靠著王柏融二壘打、接連滾地球先馳得點，4局上2人出局後張肇元開轟，個人本季首轟為陽春砲。兄弟隊4局下靠著曾頌恩二壘打先追1分，詹子賢滾地球送回第2分，岳東華安打超前比數。

雄鷹隊5局上再起攻勢，2人出局後王博玄安打、盜上二壘，吳念庭安打送回球隊追平分，8局上吳念庭、張肇元接連安打，靠著犧牲觸擊推薦，曾昱磬高飛犧牲打再度幫助球隊超前比分。

雄鷹隊今天先發投手陳柏清用83球投6局，被敲出4支安打，投出5次三振、3次四死球保送，失掉3分責失分，優質先發無關勝敗，張誠恩7局中繼登板投1局無失分、奪下個人生涯首勝。

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雄鷹隊黃群8局下登板有狀況，被敲出3支安打、投出1次四壞保送，2人出局滿壘時退場，林詩翔登板後援拆彈、守住滿壘危機，9局下雖有失誤讓兄弟隊打者上壘，但沒讓兄弟打者延續攻勢。

林詩翔用16球後援投1.1局，沒被敲出安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，奪下個人本季第3次救援成功，也首度獲選單場MVP。（編輯：李亨山）1140415

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