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許富凱演唱會台中高雄加場 經典太多苦惱歌單

2025/6/1 15:02（6/1 15:46 更新）
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台語金曲歌王許富凱宣布將在台中與高雄各加場1場演唱會，他開始為歌單苦惱焦慮，直呼經典歌實在太多，希望帶給歌迷全新感受。（何樂音樂X寬宏藝術提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月1日
台語金曲歌王許富凱宣布將在台中與高雄各加場1場演唱會，他開始為歌單苦惱焦慮，直呼經典歌實在太多，希望帶給歌迷全新感受。（何樂音樂X寬宏藝術提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年6月1日
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台語金曲歌王許富凱母親節剛開唱完，再宣布將在台中與高雄各加場1場演唱會，許富凱說，因為經典歌太多，已經在苦惱歌單，不過保證「沒有一首是大家不會唱的」。

許富凱今天透過唱片公司宣布「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認，分別於7月26日下午4時30分在台中Legacy、8月16日下午4時30分在高雄LIVE WAREHOUSE兩地開唱。

許富凱希望長輩們不要舟車勞頓北上，他願意親自到不同城市演出、與他們見面，並預告亮點：「唯一不變的是，仍然是沒有一首大家不會唱的歌。」

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另外，2場加場增加全新曲目，台中場主題為「世間男女」，高雄場則是「男女戀歌」，許富凱開始為歌單苦惱焦慮，直呼經典歌實在太多，撈都撈不完，也希望帶給歌迷全新感受。

何樂音樂表示，因為工作人員眾多，大家可以聚在一起演出的時間有限，中南部就僅此於這2場，不會再加場。票價統一為新台幣1980元、全區對號入座，門票將於6月22日下午1時開賣。（編輯：張雅淨）1140601

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