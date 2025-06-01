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美防長稱中國準備動武改變亞洲局勢 北京提嚴正抗議

2025/6/1 03:23
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（中央社新加坡31日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天警告，據信中國「正準備動用武力顛覆亞洲的權力平衡」，這番發言引來北京當局的嚴厲譴責。

法新社報導，赫格塞斯今天在新加坡的「2025年香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表上述言論，適逢美國總統川普就貿易、科技以及在全球戰略要地的影響力問題與北京當局針鋒相對。

中國外交部抨擊這段演說，稱已就赫格塞斯的發言「向美方提出嚴正交涉」，並特別就他關於台灣的言論表達不滿。

赫格塞斯在全球各地國防官員出席的「香格里拉對話」上說：「中國構成的威脅真實存在，而且可能迫在眉睫。」

他說，據信北京正「準備動用武力，改變印太區域的權力平衡」。

赫格塞斯警告，中國軍方正建立入侵台灣的能力，而且「正進行實戰演練」。

赫格塞斯指出，美國正「重新調整方向，以嚇阻共產中國的侵略」。他也呼籲美國的亞洲盟友與夥伴在面對日益升高的威脅之際，迅速升級自身防衛能力。

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對此，中國外交部發布聲明回應，赫格塞斯持續兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊中國，並大肆渲染「中國威脅論」，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

北京外交部的聲明指出：「美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿玩火。」（譯者：張曉雯/核稿：施施）1140601

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