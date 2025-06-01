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美防長稱中國威脅迫在眉睫 中方：不接受無端指責

2025/6/1 10:53（6/1 11:06 更新）
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（中央社台北1日電）美國國防部長赫格塞斯日前在香格里拉對話表示，中國的威脅迫在眉睫。出席香會的中國人民解放軍國防大學代表團團長胡鋼鋒表示，不接受無端指責，有關內容無中生有，煽動對抗，企圖搞亂亞太。

據中國日報5月31日報導，針對美西方等個別國家在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上對中國的無端指責，中國人民解放軍國防大學代表團團長、國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒在香會期間發言反駁。

胡鋼鋒表示，不接受對中方的無端指責，有關內容無中生有，煽動對抗，企圖搞亂亞太，不得人心，也不可能得逞。

胡鋼鋒表示，當前亞太地區海上安全面臨嚴峻挑戰，個別國家肆意推動構築排他性、對抗性的小圈子，大幅增加軍事存在，頻繁以所謂航行自由名義侵犯他國領土主權和海洋權益；個別國家蓄意支持「台獨」分裂勢力，嚴重破壞台海和平穩定。亞太海上安全合作正面臨不進則退的嚴峻挑戰。

胡鋼鋒提出4點倡議，包括堅持真正多邊主義，維護亞太海上安全秩序，反對把亞太海域當作謀求霸權的競技場，損害主權國家核心利益的非法行徑。堅持真誠對話協商，由直接當事國透過友好協商和平解決領土和海洋權益爭議。堅持平等交流，以及堅持安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式。

赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在香格里拉對話表示，中國「明顯且可信地準備動用武力改變印太地區勢力平衡」，「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫」，還說北京「希望主宰並控制」亞洲。

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此外，出席香會的澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）敦促中國以更透明方式，從事其軍事現代化和部署等活動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在香會發表演說時，警告美國及眾多印太國家，如果他們以放棄烏克蘭為代價，恐對台灣構成風險。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1140601

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