財部標租國有地供企業種碳匯 第4季上架北中南3標的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北1日電）挹注淨零，財政部國產署規劃今年第4季啟動國有地造林「種碳匯」自行招標新制，北、中、南將各釋出一標的作為首批案件，並辦理出租，供具有林業專業的民間公司造林，並可視其經營需要申請溫室氣體自願減量專案，取得減量額度（俗稱碳權）。

國有財產署經管國有非公用土地20多萬公頃，堪稱是全台最大地主，近年來透過多元管道響應淨零，包含盤點合適的國有地供設置再生能源設施，以及在2024年首度攜手國立中興大學，標租宜蘭、台東2筆合計面積近百公頃的國有地，供企業造林。

官員表示，依三方（國產署、中興大學、得標業者）合作模式辦理的國有地造林招標案已順利標脫，接下來國產署將同步推動自行辦理招標的新制，目前正在訂定相關子法規，預計今年9月底完成作業要點訂定，在法制作業完備、頒布招標文件後，將進行列標作業。

官員進一步說明，自行辦理招標新制初期規劃把位在同一直轄市或縣市的多宗土地，集結成一標辦理出租，每宗土地面積應大於0.5公頃，且每一標的不限宗數、總面積應大於20公頃。

國產署各分署已陸續篩選、儲備符合條件的國有閒置農業用地為潛在標的，官員指出，預計北、中、南區分署將在今年第4季各推出一標的，辦理出租，供具林業專業的公司法人執行造林及相關經營工作，未來國產署將依標脫結果適時檢討研議擴大辦理規模，以期增加森林覆蓋面積，提升森林碳匯量。

官員表示，企業得標後需支付權利金、土地年租金給國產署，並可視自身經營需要申請溫室氣體自願減量專案，取得減量額度；若業者有申請並取得額度，目前規劃其中10%需回饋給中央政府運用、或將此10%折算為現金給國產署，另90%歸屬企業。

透過 Google News 追蹤中央社

官員強調，此標租新制並未強制承租人一定要申請減量額度，因此承租人可單純造林，以符合企業本身的ESG（環境、社會、公司治理）需求。

租賃期程方面，官員說明，租期一期為10年，配合「溫室氣體自願減量專案管理辦法」中的自願減量專案計入期規定，承租人得換約續租3次，換言之，租期最長可達40年，但若承租人在租賃關係存續期間，沒有執行造林、營林工作，將被視為屬無法達到釋出土地目的的情況，應即收回土地。（編輯：蘇志宗）1140601