陳奕迅演唱會高雄站落幕 預告想更親近地唱

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）陳奕迅FEAR and DREAMS巡演高雄站6場落幕，他為檔期調整感謝歌迷支持體諒，笑稱「差點要付錢做紙牌人去坐在位子上」； 陳奕迅還預告下次開唱說不定更親近、更多場。

陳奕迅FEAR and DREAMS巡演高雄站最終場於5月31日登場，儘管檔期調整，3場最終仍全數完售，他火力全開、以絕佳狀態完成巡演第165場，最終場加碼4首安可曲，演出結束後在歌迷不斷呼喚下，重返舞台，獻上第5首「十年」。

陳奕迅因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而演唱會改期，他向因此無法到場的歌迷鞠躬、感謝大家的體諒與支持，並笑說：「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了」、「歹勢歹勢，辛苦了辛苦了，是我不好，對不起」，還自嘲如果不是大家的支持，差點要去訂做紙牌人放在位子上。

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陳奕迅獻上多首經典歌曲，如「K歌之王」、「淘汰」、「愛情轉移」等，全場齊聲合唱；他跟歌迷如老友般閒話家常、即興清唱，一度搞笑「提醒一下今天不是歌友會」。

高雄站6場演唱會落幕，FEAR and DREAMS巡演正式進入倒數階段，正如陳奕迅所說「唱一場，少一場。」他幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」（編輯：張雅淨）1140601