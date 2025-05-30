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紙風車劇團端節假期獻藝 上千人布袋看戲

2025/5/30 21:36（5/30 21:46 更新）
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紙風車劇團30日晚間在嘉義縣布袋鎮布新國小演出劇碼「紙風車的魔法書」，吸引大小朋友到場共襄盛舉。（蔡易餘服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月30日
紙風車劇團30日晚間在嘉義縣布袋鎮布新國小演出劇碼「紙風車的魔法書」，吸引大小朋友到場共襄盛舉。（蔡易餘服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月30日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣30日電）紙風車劇團今晚在嘉義縣布袋鎮布新國小演出「紙風車的魔法書」，吸引逾1000名大小朋友擠爆會場，大家沉浸在劇團用心打造的魔法世界，現場歡笑與驚呼聲不斷。

民進黨籍立委蔡易餘致詞表示，紙風車劇團自成立以來始終秉持藝術扎根理念，推動全國性的「368鄉鎮藝術工程」，致力讓全台各地、尤其是偏鄉孩子都能欣賞高水準的藝術演出。這項工程至今已邁入第三輪，每一輪平均需時約6年，才能走完368個鄉鎮。

蔡易餘回憶，10年前，紙風車在執行第一輪「368藝術工程」時，就曾來到布袋國小演出，當時適逢霸王級寒流來襲，許多家長仍帶著小孩一同前來觀賞，不少人甚至攜帶棉被到場，只為讓孩子能看到一場難得的好戲。

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蔡易餘說，這次第三輪「368藝術工程」的首場演出是在嘉義縣義竹鄉舉行，當時就特別向劇團爭取，希望能將布袋鎮場次安排在連續假期，就促成此次端午連假的演出。

這次紙風車劇團帶來劇碼「紙風車的魔法書」，開場巫婆之舞、兵馬俑狂想曲、動物運動大賽、招財貓的故事及神奇黑光劇，透過5個精彩冒險故事串連，把來自書本及生活中有趣的題材，轉化成高潮迭起的魔法冒險故事，為在場大小朋友帶來愉快且難忘的美好夜晚。（編輯：吳素柔）1140530

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紙風車劇團30日前進嘉義縣布袋鎮布新國小演出劇碼「紙風車的魔法書」，大小朋友都沉浸在劇團用心打造的魔法世界中，歡笑與驚呼聲不斷。（蔡易餘服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月30日
紙風車劇團30日前進嘉義縣布袋鎮布新國小演出劇碼「紙風車的魔法書」，大小朋友都沉浸在劇團用心打造的魔法世界中，歡笑與驚呼聲不斷。（蔡易餘服務處提供）中央社記者黃國芳傳真 114年5月30日
蔡易餘
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