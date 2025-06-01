嘉義咖啡節6/7登場 咖啡渣回收有機會獲優惠券

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（中央社記者姜宜菁嘉義市1日電）2025嘉義咖啡節將於7日、8日在舊監獄宿舍群登場，今年為響應永續行動，首度推出「啡常環保計畫」，民眾只要攜帶咖啡渣至活動現場參與回收，即有機會獲得星巴克咖啡買一送一券。

嘉義市長黃敏惠表示，2025嘉義咖啡節包括今年阿里山咖啡豆交流賽金獎莊園、老屋系咖啡廳、風格店家、人氣甜點、咖啡機設備商等共51家品牌匯集參與，帶來最具嘉義代表性的咖啡文化與生活選物。

嘉義市工策會總幹事許燿宏說，為響應永續行動，今年首度推出「啡常環保計畫」，民眾只要攜帶咖啡渣至活動現場參與回收，即有機會獲得星巴克咖啡買一送一券。

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此外，與「Rilink X 綠悠遊」合作推出四重電動機車租車優惠，鼓勵遊客探索嘉義使用低碳運具，實踐永續旅行的日常行動。

嘉義市工策會指出，2025嘉義咖啡節將於7日、8日在舊監獄宿舍群登場，從上午11時至晚上7時間，現場有咖啡拍賣會、咖啡豆盲測大賽及咖啡拉花競賽，讓咖啡迷不只品飲，更能互動、觀賞與收藏。（編輯：謝雅竹）1140601