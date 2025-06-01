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澎湖龍門安良廟 送王籌備委員會成立

2025/6/1 15:54（6/1 16:01 更新）
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澎湖龍門村安良廟創建於康熙51年，雍正11年重修時命名為「聖真殿」，光緒34年重修改為「安良廟」，迄今300多年，為當地信仰中心，廟方在李府王爺聖誕前夕，成立恭送代天巡狩楊朱張三府千歲回天繳旨籌備委員會，籌劃完成送王大事。中央社 114年6月1日
澎湖龍門村安良廟創建於康熙51年，雍正11年重修時命名為「聖真殿」，光緒34年重修改為「安良廟」，迄今300多年，為當地信仰中心，廟方在李府王爺聖誕前夕，成立恭送代天巡狩楊朱張三府千歲回天繳旨籌備委員會，籌劃完成送王大事。中央社 114年6月1日
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（中央社澎湖縣1日電）擁有300多年歷史的澎湖龍門村安良廟，廟方在端午節祭祀中，成立3年後恭送代天巡狩楊朱張三府千歲回天繳旨籌備委員會，並由在地年輕世代的蘇文鈞擔任主委，象徵世代交替，文化傳承。

澎湖安良廟管理委員會總幹事楊昭武表示，安良廟主祀李府王爺，廟方在王爺聖誕前夕，成立恭送代天巡狩回天繳旨籌備委員會，開始籌劃民國117年（戊申）恭送楊朱張三府千歲回天繳旨的盛大宮廟活動。

楊昭武表示，擁有300多年歷史的安良廟，自民國39年起，有多次送王、請王的記錄，全部都是楊朱張三府千歲，其中駐蹕供奉累積長達70多年，期間還傳出神威顯赫故事，當年823砲戰爆發時，澎湖徵調其他村里子弟參戰死傷慘重，龍門則是全數平安返鄉，增添神秘傳奇，因而是村民的信仰中心。

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接下主委一職的蘇文鈞表示，楊朱張三府千歲四度迎送，是安良廟百年來一大盛事，責任重大，昨晚端午節祭祀的籌備會中，選出25名籌委會委員與3名正副總幹事，將團結在地或旅台鄉親展現齊心一力，共同籌劃完成送王大事。

澎湖龍門村安良廟創建於清康熙51年，雍正11年重修時命名為「聖真殿」，祀李、伍、黑三恩主，光緒34年重修改為「安良廟」，迄今300多年，歷史悠久雖曾多次整修，廟堂巍峨，香火鼎盛，是當地的信仰中心。（編輯：謝雅竹）1140601

澎湖縣湖西鄉龍門安良廟主祀李府王爺，廟方在王爺聖誕前夕，成立恭送代天巡狩回天繳旨籌備委員會，籌劃民國117年（戊申）恭送楊朱張三府千歲回天繳旨的盛大宮廟活動，主委一職由蘇文鈞（右）接下。中央社 114年6月1日
澎湖縣湖西鄉龍門安良廟主祀李府王爺，廟方在王爺聖誕前夕，成立恭送代天巡狩回天繳旨籌備委員會，籌劃民國117年（戊申）恭送楊朱張三府千歲回天繳旨的盛大宮廟活動，主委一職由蘇文鈞（右）接下。中央社 114年6月1日
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