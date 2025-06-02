「肥貓」鄭則仕回歸小螢幕 認老了開工前先換血

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（中央社記者洪素津台北2日電）74歲資深影帝「肥貓」鄭則仕深耕影視50年，他睽違4年回歸TVB港劇，劇中他化身成專制蠻橫的財閥大老闆，笑稱開工前會「換血」，「人老了能力有限，這行需要青春活力注入」。

鄭則仕與許多天王港星合作過，像是劉德華、張家輝、甄子丹、古天樂等巨星身旁都曾看見他的身影，更是少數大小螢幕通吃的影帝級演員，近期他演出溫馨家庭喜劇「神耆小子」，劇中他有別以往憨厚的「肥貓」印象，化身成專制蠻橫的財閥大老闆，劇中與年紀小4輪的鮮肉演員對戲擦出精彩火花，鄭則仕透過新聞稿表示不排斥新世代觀念，享受和年輕人交流。

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鄭則仕憑藉「何必有我」及「三個受傷的警察」2度奪下香港金像獎「最佳男主角」影帝寶座，圓潤憨厚「肥貓」形象深植人心。這次回歸小螢幕，鄭則仕不怕和相差4輪的演員對戲，更用正面心態迎接新世代觀點，不斷吸收時下資訊。

鄭則仕在拍攝片場沒有大前輩的架子，還經常指導年輕演員演技，他在後輩演員中擁有高度評價，劇組在歡樂氛圍下拍攝。（編輯：李亨山）1140602