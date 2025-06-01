線上平台KadoKado百萬小說創作大賞 即起徵件至9/1

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（中央社記者王寶兒台北1日電）曾培養出如「人魔駐留的社區」、「我老婆是紙作的」等售出影視化權利作品，KadoKado百萬小說創作大賞今天起開放徵件，開放全球華文創作者投稿。

KadoKado角角者為台灣角川旗下原創小說平台，自2022年起舉辦百萬小說創作大賞，已吸引上萬件作品投稿，涵蓋台灣、中國、香港、馬來西亞、美國、日本、英國、加拿大等地華文創作者，多部得獎作品已發展為漫畫、影視、廣播劇等多元形式。

像是「失控的AI - 我在元宇宙被判死刑」、「神界直屬第十九號部門」、「縫隙」、「變成阿嬤的我，肯定有什麼比分遺產更重要的事」、「她的唇，她的吻」等作品都已售出影視化權利，作品「牽到殺人魔」也與日本漫畫家合作漫畫化中，條漫連載已上架各大平台。

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台灣角川數位事業群營運長陳佳聰透過獎項說明影片表示，從首屆比賽開始，最重要概念就是希望帶入不同觀點，除了編輯及專業小說家外，也邀請影視、遊戲、漫畫產業各領域菁英加入評審團隊，希望透過比賽發掘更多好作品；預計未來也將推出更多與日本合作比賽。

2025 KadoKado百萬小說創作大賞，自今天起開放徵件至9月1日中午12時止；比賽首獎將獨得新台幣120萬元，得獎名單預計於2025年12月下旬公布。（編輯：陳仁華）1140601