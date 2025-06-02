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北市精舍命案 作家王薀等4被告延長羈押2月

2025/6/2 18:40（6/2 18:44 更新）
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北檢偵辦北市精舍命案，起訴作家王薀（後中）等人。（中央社檔案照片）
北檢偵辦北市精舍命案，起訴作家王薀（後中）等人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北2日電）北檢偵辦北市精舍命案，起訴作家王薀等人。案經移審，北院3月間裁定王薀等4人羈押禁見3月；北院考量押期將屆滿，王薀等4人仍有逃亡、勾串之虞，日前裁定6日起延押2個月。

根據台灣台北地方檢察署調查，王薀疑不滿蔡姓女信徒，去年糾集藝人李威夫婦等人舉行宗教儀式，導致蔡女傷害致死。檢察官3月間起訴王薀及李威夫婦等13人，李威偵查中轉污點證人，檢方請法院減刑或免刑。

全案起訴後，台北地方法院3月6日裁定偵查中在押的王薀與幹姓、梁姓、游姓女信徒共4人，審判中羈押禁見3個月。

北院今天公布的裁定書指出，由於王薀等4人羈押禁見期限即將屆滿，法院訊問後認為，王薀等4人犯嫌重大，所涉傷害致死屬最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，若將來判決確定，難謂全無選擇逃亡以免身陷囹圄的可能。

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裁定指出，王薀等4人與共犯及證人供述均有差異，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞；此外，本案由國民法官審理，協商會議尚未召開，檢察官起訴事實、兩造爭執與不爭執事項等均尚未確定，案情仍有晦暗不明高度可能。

北院認為，王薀等4人仍有羈押原因及必要，裁定自6月6日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。可抗告。（編輯：蕭博文）1140602

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