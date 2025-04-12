北市精舍命案 作家王薀聲請撤銷羈押遭駁回

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）台北地檢署偵辦北市精舍命案，依傷害致死罪起訴作家王薀等人，移審台北地方法院後，裁定繼續羈押禁見3個月，王蘊聲請撤銷原處分。北院日前裁定駁回，本件不得抗告。

台北地檢署調查指出，王薀疑不滿蔡姓女信徒，去年糾集藝人李威夫婦等信徒舉行宗教儀式，傷害蔡女致死。

檢察官依刑法傷害致死罪起訴王薀等13名被告，並適用國民法官參審。李威於偵查期間轉為污點證人，檢察官建請法院減刑或免刑。

全案起訴後移由台北地方法院審理，其中王薀與3名女信徒在押。北院召開羈押庭後，裁定王薀等4人繼續羈押禁見3個月。王蘊不服，聲請撤銷原處分。

北院裁定指出，王薀涉犯重罪，嫌疑重大，審酌本案共犯與證人間屬於嚴密且上下隸屬分明的組織關係網，人際控制力遠高於一般社會關係間的人際相處，王薀仍有利用此等組織控制力及自身影響力，使其他共犯、證人翻供的高度風險。

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裁定指出，王薀於犯後曾指示涉案信徒電詢約200至300名律師，詢問本案相關問題以利後續因應檢警調查，也曾於案發後為誤導檢警偵辦，營造蔡女身體狀況不佳而死亡的假象，足見王薀有勾串及滅證的行為；另外，王薀至今仍否認犯行，有規避審判的高度可能，有理由足認其有逃亡之虞。

北院表示，審酌王薀犯罪情節及將來審判及執行程序，仍有繼續羈押，並禁止接見通信的必要，認定原裁定無違法不當之處，據此裁定駁回，不得抗告。（編輯：陳政偉）1140412