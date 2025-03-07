北市精舍命案 作家王薀續羈押禁見
2025/3/7 08:11（3/7 08:15 更新）
（中央社記者林長順台北7日電）北檢偵辦台北市精舍命案，昨天依傷害致死罪起訴作家王薀及藝人李威夫婦等信徒共13人。台灣台北地方法院召開王薀及3名信徒羈押庭，昨天裁定王薀等4人羈押禁見3個月。
根據台灣台北地方檢察署調查，王薀疑不滿蔡姓信徒，去年糾集李威夫婦等舉行宗教儀式，導致蔡姓女子傷害致死。檢察官昨天起訴13名被告，李威在偵查中轉污點證人，檢方請法院減刑或免刑。
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北檢起訴後移送北院，北院之後召開3名信徒羈押庭，法官認為3名信徒犯罪嫌疑重大，供述避重就輕，偵查期間有滅證、串供舉動，裁定3人羈押禁見3個月。
王薀羈押庭部分，王薀雖否認犯罪，辯稱曾多次救過蔡姓女子，蔡姓女子不幸過世，他比任何人都難過，但法官認為王薀涉犯傷害致死重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串滅證之虞，裁定繼續羈押禁見3個月。（編輯：李明宗）1140307
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北市精舍命案王薀涉糾眾傷害致死 3信徒羈押禁見