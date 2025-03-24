北市精舍命案 2信徒偽證緩起訴1年

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（中央社記者林長順台北24日電）北檢偵辦台北市精舍命案，日前依傷害致死罪起訴作家王薀及藝人李威夫婦等信徒共13人。檢方另外查出，王薀的何姓、翁姓信徒偵辦期間作偽證，考量2人認罪，今天處分緩起訴1年。

王薀以「上師」身分領導宗教團體，疑不滿蔡姓女信徒屢屢得罪王薀及其他信徒，去年糾集藝人李威夫婦等信徒舉行宗教儀式，導致蔡女傷害致死。檢察官3月7日起訴13名被告，李威在偵查中轉污點證人，檢方請法院減刑或免刑。

檢方調查，何姓女中醫師為王薀信徒，去年7月24日案發當天凌晨3時被在場信徒通知後緊急趕到案發精舍，確認蔡女死因是他人造成，為迴護王薀等人，去年11月12日到北檢作證時，佯稱當天凌晨4、5時到精舍修法。

檢方指出，何女證稱她修行到當天上午8時許，精舍的吳姓女住持覺得蔡女沒出來做「功課」，查看後發現蔡女死亡，推斷是精舍冷氣壞掉，室內悶熱，蔡女可能是中暑、病毒造成橫紋肌溶解。其餘被告在何女作證後也表示蔡女因中暑而死。

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檢方查出，王薀的資深信徒翁姓女子去年7月23日晚間在案發地「水月草堂」值班，並於蔡女死亡後加入LINE群組討論蔡女死亡之事。翁女於同年11月7日到北檢作證時，佯稱王薀等部分信徒不在場、蔡女沒有異狀、現場沒有人爭吵，企圖掩飾太平。

檢方表示，何、翁無前科，到案後均坦承犯行，深表悔悟，依偽證罪將2人緩起訴處分，期間1年，何、翁分別支付公庫新台幣12萬元、13萬元，並應於緩起訴處分確定後6個月內，接受法治暨生命教育課程2場次。（編輯：蕭博文）1140324