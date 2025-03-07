北市精舍命案 死者家屬：盼司法嚴懲惡行

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（中央社記者林長順台北7日電）知名作家王薀及藝人李威夫婦等信徒，去年7月間涉嫌舉行宗教儀式傷害蔡女致死，北檢昨天起訴王、李等13人。蔡女家屬今天透過律師發表聲明，盼司法機關徹查真相，嚴懲惡行，還蔡女公道。

聲明指出，蔡女跟隨王薀道場20多年，始終秉持無私奉獻的精神，投入金錢、勞力與時間，從未對王薀有任何不敬之舉 ，與其他信徒也相敬如賓，以師兄、師姐互稱。蔡女長年從事會計工作，表現優異，甚至在公司擔任主管職位 ，生前非常關心家人，未有任何異狀。

聲明表示，自從幾年前，王薀策畫安排蔡女擔任私人會計後，一切就變調了，王薀在偵查中，屢次聲稱蔡女處理離婚財產不當、公私帳務不清等原因，要「處罰虐死」蔡女 ，身為家屬感到極度痛心，且絕對無法接受這個理由。

家屬指出，王薀每月都會要求信徒繳納「護持金」，累計金額動輒數百萬元，如今王薀卻說因為金錢損失，就夥同其他信徒虐待蔡女而亡，令人不禁質疑，王薀等人的行為是否僅出於金錢利益，抑或另有不可告人的動機，身為家屬的深感疑惑。

家屬表示，看到起訴書羅列王薀及其他被告對蔡女所施行的種種行為，宛如十大酷刑、人間煉獄般殘忍，令他們更加憤怒的是這群人至今仍企圖以各種方式掩蓋罪行、規避刑責，甚至遭逮捕後仍拒不認罪、不斷狡辯，如此泯滅人性的行徑，實屬可惡至極，絕不可被寬恕。

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家屬指出，懇請司法機關秉持公正，徹查真相，嚴懲惡行，還蔡女一個公道。也祈求法官能將王薀這地下宗教集團的惡行惡狀全部公諸於世，所有參與殺人命案的嫌犯都處重刑，切勿再讓其他善良的人們受到傷害 。

家屬表示，類似地下宗教組織所引發的案件屢屢發生，造成無數家庭破碎與生命悲劇，身為受害家屬，他們殷切期盼政府能正視此類問題，積極研擬完善的監管機制，強化法律規範，對宗教團體的運作加以管理，避免不肖人士藉宗教名義從事違法行為，杜絕此類悲劇一再上演。（編輯：張銘坤）1140307