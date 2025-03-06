李威精舍命案轉污點證人 北檢請法院減刑或免刑

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（中央社記者林長順台北6日電）台北地檢署偵辦精舍命案今天偵查終結，依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪嫌起訴藝人李威等13名被告；其中，李威在偵查中轉為污點證人，檢察官請法院依證人保護法予以減刑或免刑。

台北市警察局大安分局於去年7月24日接獲吳姓女住持報案，稱四維路上一處精舍有名女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青已失去生命跡象，經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

檢警循線查出，知名作家王薀、吳姓女住持等人涉案，聲請羈押王薀等4名被告獲准，且有多名被告獲具保。

北檢另於今年1月10日、13日、20日，3度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回；檢察官查出李威及簡姓妻子夫婦涉案，2月24日指揮警方執行搜索，並以被告身分傳喚李威夫婦到案說明，訊後諭令李威與簡姓妻子各以新台幣30萬元、15萬元交保。

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北檢今天偵查終結，依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪起訴王薀、吳姓女住持、李威夫婦等13人，並移送台北地方法院國民法庭審理。

檢察官認為，李威在偵查中供述事發當天與案情有重要關係事項，以及其他正犯或共犯的犯罪事證，因而使檢察官得以追訴其他正犯、共犯等，請法院依證人保護法第14條規定，予以減輕或免除其刑。（編輯：陳仁華）1140306