北市精舍命案進入偵查尾聲 北檢再提訊作家王薀

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）台北地檢署偵辦精舍命案已近尾聲，已陸續傳訊包括藝人李威在內的多名被告，並聲押知名作家王薀及其多名信徒獲准，因王薀羈押期限將屆滿，檢察官今天再度提訊王薀說明。

民國113年7月24日，台北市警察局大安分局接獲吳姓女住持報案，稱四維路上的一處精舍有名女信徒倒臥其內。員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青已失去生命跡象。經法醫解剖研判，女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

檢警查出，吳姓女住持和信徒李姓男子、姜姓女子與死者等人，於案發當天晚間相聚在某間餐廳進行讀書會，未料會後吳姓女住持等3人將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍置放，3人再各自離去。

檢警循線查出吳姓女住持、知名作家王薀等多人涉案，已陸續展開數波搜索、約談行動。

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北檢也於今年1月10日、13日、20日3度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。檢察官近日查出李威夫婦涉案，24日指揮警方執行搜索，並以被告身分傳喚李威夫婦到案說明，訊後諭令李威與簡姓妻子各以新台幣30萬元、15萬元交保。

目前全案共有13名被告，其中包括王薀等4名被告在押，檢察官今天上午再度提訊王薀釐清案情與被告供述，全案朝傷害致死罪等方向偵辦。（編輯：李錫璋）1140226